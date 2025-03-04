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Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов

Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов - РИА Новости, 04.03.2025

Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов

Экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый во взяточничестве, скончался в больнице в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Геворг... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:49:00+03:00

2025-03-04T09:49:00+03:00

2025-03-04T10:00:00+03:00

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республика башкортостан

происшествия

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УФА, 4 мар – РИА Новости. Экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый во взяточничестве, скончался в больнице в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Геворг Кандилян."Да, действительно, Клебанов скончался в московской больнице", - сказал Кандилян.Адвокат добавил, что уголовное дело против экс-чиновника рассматривается в суде в Москве и теперь, возможно, будет прекращено в связи со смертью подсудимого.Клебанов, обвиняемый в получении взятки, находился под домашним арестом.Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. В июне Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест. Позже дело Клебанова передали для расследования в Москву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, республика башкортостан, происшествия