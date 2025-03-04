Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов
Умер экс-министр транспорта Башкирии Клебанов, обвинявшийся во взяточничестве
Александр Клебанов. Архивное фото
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УФА, 4 мар – РИА Новости. Экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, обвиняемый во взяточничестве, скончался в больнице в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Геворг Кандилян.
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"Да, действительно, Клебанов скончался в московской больнице", - сказал Кандилян.
Адвокат добавил, что уголовное дело против экс-чиновника рассматривается в суде в Москве и теперь, возможно, будет прекращено в связи со смертью подсудимого.
Клебанов, обвиняемый в получении взятки, находился под домашним арестом.
Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. В июне Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест. Позже дело Клебанова передали для расследования в Москву.