Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США
Барнетт: китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи, чтобы избежать пошлин США
© Getty Images / China News Service/Ouyang KaiyuСотрудники работают на фабрике в Камбодже
© Getty Images / China News Service/Ouyang Kaiyu
Сотрудники работают на фабрике в Камбодже. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в Камбодже Кейси Барнетт.
Как отмечает телеканал CBS, торговая война между США и Китаем является основной причиной взрыва китайских инвестиций в Камбодже и переезда китайских компаний. Телеканал приводит данные правительства Камбоджи, согласно которым более половины заводов в стране теперь принадлежат выходцам из Китая, а общий объем их инвестиций составляет около девяти миллиардов долларов.
"Это способ избежать американских пошлин", - заявил телеканалу Барнетт.
Китайский бизнесмен по фамилии Хуан, недавно перенесший свой швейный бизнес в Камбоджу, рассказал CBS, что больше половины его бизнеса работает на поставки в США, а количество поступающих заказов увеличилось с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.