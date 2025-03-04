Рейтинг@Mail.ru
Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 04.03.2025 (обновлено: 16:14 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kitay-2002999381.html
Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США
Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США - РИА Новости, 04.03.2025
Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США
Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:01:00+03:00
2025-03-04T16:14:00+03:00
камбоджа
сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001355_0:246:2770:1804_1920x0_80_0_0_58752042205e27ce12463f98515e7828.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в Камбодже Кейси Барнетт. Как отмечает телеканал CBS, торговая война между США и Китаем является основной причиной взрыва китайских инвестиций в Камбодже и переезда китайских компаний. Телеканал приводит данные правительства Камбоджи, согласно которым более половины заводов в стране теперь принадлежат выходцам из Китая, а общий объем их инвестиций составляет около девяти миллиардов долларов. "Это способ избежать американских пошлин", - заявил телеканалу Барнетт. Китайский бизнесмен по фамилии Хуан, недавно перенесший свой швейный бизнес в Камбоджу, рассказал CBS, что больше половины его бизнеса работает на поставки в США, а количество поступающих заказов увеличилось с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250304/kitay-2002983744.html
https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html
камбоджа
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001355_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_a33e356ab5560db45f55762dbb6dbfb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камбоджа, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Камбоджа, США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США

Барнетт: китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи, чтобы избежать пошлин США

© Getty Images / China News Service/Ouyang KaiyuСотрудники работают на фабрике в Камбодже
Сотрудники работают на фабрике в Камбодже - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / China News Service/Ouyang Kaiyu
Сотрудники работают на фабрике в Камбодже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в Камбодже Кейси Барнетт.
Как отмечает телеканал CBS, торговая война между США и Китаем является основной причиной взрыва китайских инвестиций в Камбодже и переезда китайских компаний. Телеканал приводит данные правительства Камбоджи, согласно которым более половины заводов в стране теперь принадлежат выходцам из Китая, а общий объем их инвестиций составляет около девяти миллиардов долларов.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
КНР начала расследование против оптоволоконных продуктов из США
Вчера, 15:04
"Это способ избежать американских пошлин", - заявил телеканалу Барнетт.
Китайский бизнесмен по фамилии Хуан, недавно перенесший свой швейный бизнес в Камбоджу, рассказал CBS, что больше половины его бизнеса работает на поставки в США, а количество поступающих заказов увеличилось с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая.
США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.
Грузовое судно в порту Такома, штат Вашингтон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Китай ввел пошлины на товары из США стоимостью почти 22 миллиарда долларов
Вчера, 13:42
 
КамбоджаСШАКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала