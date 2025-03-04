https://ria.ru/20250304/kitay-2002999381.html

Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США

Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США - РИА Новости, 04.03.2025

Китайские компании переезжают в ОЭЗ Камбоджи из-за пошлин, заявили в США

Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:01:00+03:00

2025-03-04T16:01:00+03:00

2025-03-04T16:14:00+03:00

камбоджа

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китайские компании переезжают в особую экономическую зону Камбоджи, чтобы избежать новых американских пошлин, заявил президент американской торговой палаты в Камбодже Кейси Барнетт. Как отмечает телеканал CBS, торговая война между США и Китаем является основной причиной взрыва китайских инвестиций в Камбодже и переезда китайских компаний. Телеканал приводит данные правительства Камбоджи, согласно которым более половины заводов в стране теперь принадлежат выходцам из Китая, а общий объем их инвестиций составляет около девяти миллиардов долларов. "Это способ избежать американских пошлин", - заявил телеканалу Барнетт. Китайский бизнесмен по фамилии Хуан, недавно перенесший свой швейный бизнес в Камбоджу, рассказал CBS, что больше половины его бизнеса работает на поставки в США, а количество поступающих заказов увеличилось с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250304/kitay-2002983744.html

https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html

камбоджа

сша

китай

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камбоджа, сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире