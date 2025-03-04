https://ria.ru/20250304/kitay-2002983744.html

КНР начала расследование против оптоволоконных продуктов из США

КНР начала расследование против оптоволоконных продуктов из США - РИА Новости, 04.03.2025

КНР начала расследование против оптоволоконных продуктов из США

Китай начал расследование в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США по подозрению в обходе антидемпинговых мер, сообщило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:04:00+03:00

2025-03-04T15:04:00+03:00

2025-03-04T15:06:00+03:00

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай начал расследование в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США по подозрению в обходе антидемпинговых мер, сообщило министерство коммерции КНР. "Министерство коммерции Китая постановило с 4 марта 2025 года начать расследование в отношении импортируемого из США одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки по подозрению в обходе антидемпинговых мер, применяемых к одномодовому оптическому волокну с ненулевым дисперсионным сдвигом, произведённому в США", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что расследование будет длиться шесть месяцев и может быть продлено при необходимости.

https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html

китай

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в мире, китай, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады