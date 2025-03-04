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Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.03.2025
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09:01 04.03.2025 (обновлено: 11:46 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kitay-2002894840.html
Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США
Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.03.2025
Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США
Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, говорится в заявлении Министерства финансов КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:01:00+03:00
2025-03-04T11:46:00+03:00
китай
сша
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, говорится в заявлении Министерства финансов КНР.&quot;С 10 марта 2025 года дополнительные пошлины будут введены на некоторые импортируемые из США товары&quot;, — отметили в ведомстве.Отмечается, что пошлины в размере 15 процентов будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а в размере десяти процентов — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.Кроме того, Китай подал иск в ВТО в рамках механизма урегулирования споров организации.&quot;Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против&quot;, — отметили в министерстве.В Пекине подчеркнули, что будут решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.В свою очередь, КНР пообещала ответные меры, подчеркнув, что в стране действует одно из самых строгих в мире антинаркотических законодательств.
https://ria.ru/20250214/kitaj-1999469021.html
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китай, сша, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире

Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, говорится в заявлении Министерства финансов КНР.
«

"С 10 марта 2025 года дополнительные пошлины будут введены на некоторые импортируемые из США товары", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что пошлины в размере 15 процентов будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а в размере десяти процентов — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.
Кроме того, Китай подал иск в ВТО в рамках механизма урегулирования споров организации.
Глава МИД Китая Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Китай готов строить стабильные отношения с США, заявил Ван И
14 февраля, 18:05
«

"Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", — отметили в министерстве.

В Пекине подчеркнули, что будут решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.
В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
В свою очередь, КНР пообещала ответные меры, подчеркнув, что в стране действует одно из самых строгих в мире антинаркотических законодательств.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Новые проекты по ископаемым не помогут США в конкуренции с Китаем, пишет WP
28 февраля, 17:14
 
КитайСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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