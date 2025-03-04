https://ria.ru/20250304/kitay-2002894840.html

Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.03.2025

Китай вводит дополнительные пошлины на товары из США

Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, говорится в заявлении Министерства финансов КНР. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:01:00+03:00

2025-03-04T09:01:00+03:00

2025-03-04T11:46:00+03:00

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПЕКИН, 4 мар — РИА Новости. Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, говорится в заявлении Министерства финансов КНР."С 10 марта 2025 года дополнительные пошлины будут введены на некоторые импортируемые из США товары", — отметили в ведомстве.Отмечается, что пошлины в размере 15 процентов будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а в размере десяти процентов — на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.Кроме того, Китай подал иск в ВТО в рамках механизма урегулирования споров организации."Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", — отметили в министерстве.В Пекине подчеркнули, что будут решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, а также защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок.В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере десяти процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.Сегодня Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с десяти до двадцати процентов, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.В свою очередь, КНР пообещала ответные меры, подчеркнув, что в стране действует одно из самых строгих в мире антинаркотических законодательств.

https://ria.ru/20250214/kitaj-1999469021.html

https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире