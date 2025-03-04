https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html

Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин

Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин - РИА Новости, 04.03.2025

Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин

Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:39:00+03:00

2025-03-04T08:39:00+03:00

2025-03-04T08:53:00+03:00

экономика

китай

сша

пекин

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США."США 3 марта объявили, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары введут дополнительные 10-процентные пошлины. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи последним повышением пошлин США", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что "Китай будет решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".Повышение США пошлин на китайские товары нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывает торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Вашингтона, говорится в заявлении министерства."Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", - заявило ведомство.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html

https://ria.ru/20250228/proekty-2002269664.html

китай

сша

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, сша, пекин, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады