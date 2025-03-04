Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин
Китай подал иск в ВТО из-за повышения США пошлин, намерен защищать свои интересы
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
"США 3 марта объявили, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары введут дополнительные 10-процентные пошлины. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи последним повышением пошлин США", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай будет решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".
Повышение США пошлин на китайские товары нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывает торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Вашингтона, говорится в заявлении министерства.
"Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", - заявило ведомство.