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Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин - РИА Новости, 04.03.2025
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08:39 04.03.2025 (обновлено: 08:53 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html
Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин
Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин - РИА Новости, 04.03.2025
Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин
Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:39:00+03:00
2025-03-04T08:53:00+03:00
экономика
китай
сша
пекин
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США."США 3 марта объявили, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары введут дополнительные 10-процентные пошлины. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи последним повышением пошлин США", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что "Китай будет решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".Повышение США пошлин на китайские товары нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывает торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Вашингтона, говорится в заявлении министерства."Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", - заявило ведомство.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2002884281.html
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китай
сша
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экономика, китай, сша, пекин, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Пекин, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай подал иск в ВТО из-за повышения американских пошлин

Китай подал иск в ВТО из-за повышения США пошлин, намерен защищать свои интересы

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин США, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
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"США 3 марта объявили, что к изначальным 10-процентным пошлинам на соответствующие китайские товары введут дополнительные 10-процентные пошлины. Китай подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи последним повышением пошлин США", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай будет решительно отстаивать свои законные права и интересы в соответствии с правилами ВТО, защищать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".
Повышение США пошлин на китайские товары нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и подрывает торгово-экономическое сотрудничество Пекина и Вашингтона, говорится в заявлении министерства.
"Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против", - заявило ведомство.
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28 февраля, 17:14
 
ЭкономикаКитайСШАПекинВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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