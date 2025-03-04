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Китай введет дополнительные пошлины на товары из США
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.03.2025
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США
Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, в частности, 15-процентные пошлины на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, 10-процентные - на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:21:00+03:00
2025-03-04T08:21:00+03:00
2025-03-04T08:45:00+03:00
китай
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сша
дональд трамп
пекин
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США, в частности, 15-процентные пошлины на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, 10-процентные - на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты, говорится в заявлении министерства финансов КНР.Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США."С 10 марта 2025 года дополнительные пошлины будут введены на некоторые импортируемые из США товары", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что пошлины в размере 15% будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, а также пошлины в размере 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, продукты водного промысла, фрукты, овощи и молочные продукты.
https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html
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китай, экономика, сша, дональд трамп, пекин, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, Экономика, США, Дональд Трамп, Пекин, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США
Китай введет дополнительные пошлины на товары из США с 10 марта