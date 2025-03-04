Рейтинг@Mail.ru
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 04.03.2025 (обновлено: 08:38 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kitay-2002890179.html
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.03.2025
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:13:00+03:00
2025-03-04T08:38:00+03:00
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР."В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля", - говорится в заявлении.Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.Меры вступают в силу с момента публикации.В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&amp;Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.
https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

Китай внес 15 компаний из США в список экспортного контроля ради нацбезопасности

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР.
"В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля", - говорится в заявлении.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Китае растет интерес к товарам из России, заявил Титов
Вчера, 06:54
Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.
Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.
Меры вступают в силу с момента публикации.
В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США
Вчера, 08:00
 
КитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала