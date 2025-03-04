https://ria.ru/20250304/kitay-2002890179.html

Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.03.2025

Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля

Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:13:00+03:00

2025-03-04T08:13:00+03:00

2025-03-04T08:38:00+03:00

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР."В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля", - говорится в заявлении.Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.Меры вступают в силу с момента публикации.В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.

https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, в мире