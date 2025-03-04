https://ria.ru/20250304/kitay-2002890179.html
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.03.2025
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:13:00+03:00
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР."В соответствии с положениями закона КНР "Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля", - говорится в заявлении.Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.Меры вступают в силу с момента публикации.В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.
https://ria.ru/20250304/titov-2002885671.html
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, сша, в мире
Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 15 компаний из США в список экспортного контроля ради нацбезопасности
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай внес 15 компаний США в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР.
"В соответствии с положениями закона КНР
"Об экспортном контроле" и положениями "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения", в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США
, включая Leidos, в список экспортного контроля", - говорится в заявлении.
Отмечается, что меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения указанным компаниям, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.
Вместе с тем подчеркивается, что в случае, если экспорт действительно необходим в силу особых обстоятельств, экспортер должен обратиться в министерство коммерции КНР.
Меры вступают в силу с момента публикации.
В список экспортного контроля включены компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, Aero Vironment.