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Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США - РИА Новости, 04.03.2025
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05:59 04.03.2025 (обновлено: 06:30 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kitay-2002882731.html
Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США
Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США - РИА Новости, 04.03.2025
Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США
Китай для защиты своих интересов примет контрмеры в ответ на новые пошлины США, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:59:00+03:00
2025-03-04T06:30:00+03:00
сша
китай
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай для защиты своих интересов примет контрмеры в ответ на новые пошлины США, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. &quot;Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Пекин примет ответные меры для решительной защиты своих прав и интересов&quot;, — говорится в заявлении на сайте ведомства.В министерстве назвали Китай одной из стран мира с самой строгой политикой в области борьбы с наркотиками и самым тщательным ее соблюдением, напомнив, что Пекин активно сотрудничал с Вашингтоном в борьбе с наркотрафиком, добившись ощутимых результатов."Однако США перекладывают ответственность и совершают одну ошибку за другой, вновь повышая пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию под предлогом проблемы фентанила", — добавили в минкоммерции. Действия США "игнорируют факты, правила международной торговли и призывы всех сторон, это типичный образец политики односторонних действий и акт запугивания", добавили в Пекине.Второго февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10 процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
https://ria.ru/20250304/kitay-2002881945.html
https://ria.ru/20250303/kitaj-2002661270.html
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сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США

Минкоммерции Китая: в ответ на новые пошлины США будут приняты контрмеры

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай для защиты своих интересов примет контрмеры в ответ на новые пошлины США, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
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«

"Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Пекин примет ответные меры для решительной защиты своих прав и интересов", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве назвали Китай одной из стран мира с самой строгой политикой в области борьбы с наркотиками и самым тщательным ее соблюдением, напомнив, что Пекин активно сотрудничал с Вашингтоном в борьбе с наркотрафиком, добившись ощутимых результатов.
"Однако США перекладывают ответственность и совершают одну ошибку за другой, вновь повышая пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию под предлогом проблемы фентанила", — добавили в минкоммерции.
Действия США "игнорируют факты, правила международной торговли и призывы всех сторон, это типичный образец политики односторонних действий и акт запугивания", добавили в Пекине.
Второго февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10 процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
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