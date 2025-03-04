https://ria.ru/20250304/kitay-2002882731.html

Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США

Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США - РИА Новости, 04.03.2025

Китай примет контрмеры в ответ на новые пошлины США

Китай для защиты своих интересов примет контрмеры в ответ на новые пошлины США, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:59:00+03:00

2025-03-04T05:59:00+03:00

2025-03-04T06:30:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай для защиты своих интересов примет контрмеры в ответ на новые пошлины США, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Пекин примет ответные меры для решительной защиты своих прав и интересов", — говорится в заявлении на сайте ведомства.В министерстве назвали Китай одной из стран мира с самой строгой политикой в области борьбы с наркотиками и самым тщательным ее соблюдением, напомнив, что Пекин активно сотрудничал с Вашингтоном в борьбе с наркотрафиком, добившись ощутимых результатов."Однако США перекладывают ответственность и совершают одну ошибку за другой, вновь повышая пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию под предлогом проблемы фентанила", — добавили в минкоммерции. Действия США "игнорируют факты, правила международной торговли и призывы всех сторон, это типичный образец политики односторонних действий и акт запугивания", добавили в Пекине.Второго февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10 процентов дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.

https://ria.ru/20250304/kitay-2002881945.html

https://ria.ru/20250303/kitaj-2002661270.html

сша

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады