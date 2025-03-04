https://ria.ru/20250304/kitay-2002881945.html
Китай призвал США отменить односторонние пошлины
Китай призвал США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 04.03.2025
Китай призвал США отменить односторонние пошлины
Новые односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, Пекин призывает Вашингтон немедленно их отменить, заявили во... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:47:00+03:00
2025-03-04T05:47:00+03:00
2025-03-04T05:47:00+03:00
сша
пекин
китай
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Новые односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, Пекин призывает Вашингтон немедленно их отменить, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "Китай неоднократно заявлял, что односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что США таким образом "не только не решат свои собственные проблемы, но и нанесут ущерб китайско-американскому торгово-экономическому и нормальному международному торговому порядку". "Китай призывает США уважать права и интересы других стран и немедленно отменить свои необоснованные и неоправданные односторонние тарифные меры, которыми они наносят вред и другим, и им самим", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250303/kitaj-2002661270.html
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сша
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сша, пекин, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Пекин, Китай, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай призвал США отменить односторонние пошлины
Минкоммерции Китая: новые односторонние пошлины США нарушают правила ВТО