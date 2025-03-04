https://ria.ru/20250304/kitay-2002881945.html

Китай призвал США отменить односторонние пошлины

Китай призвал США отменить односторонние пошлины - РИА Новости, 04.03.2025

Китай призвал США отменить односторонние пошлины

Новые односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, Пекин призывает Вашингтон немедленно их отменить, заявили во... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:47:00+03:00

2025-03-04T05:47:00+03:00

2025-03-04T05:47:00+03:00

сша

пекин

китай

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Новые односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему, Пекин призывает Вашингтон немедленно их отменить, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "Китай неоднократно заявлял, что односторонние пошлины США нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что США таким образом "не только не решат свои собственные проблемы, но и нанесут ущерб китайско-американскому торгово-экономическому и нормальному международному торговому порядку". "Китай призывает США уважать права и интересы других стран и немедленно отменить свои необоснованные и неоправданные односторонние тарифные меры, которыми они наносят вред и другим, и им самим", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250303/kitaj-2002661270.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858585.html

сша

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, пекин, китай, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады