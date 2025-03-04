https://ria.ru/20250304/kitaj-2002981864.html
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний - РИА Новости, 04.03.2025
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний
Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:56:00+03:00
2025-03-04T14:56:00+03:00
2025-03-04T14:56:00+03:00
китай
пекин
сша
wechat
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20440/53/204405370_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_cd919e665d712040cd8cfe8c9cd72920.jpg
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР. “В последнее время китайская таможня обнаружила в импортируемых из США соевых бобах спорынью и обработанные протравителями семена сои”, - говорится в сообщении таможни в социальной сети WeChat. Отмечается, что в целях защиты здоровья потребителей Китая и обеспечения безопасности импортируемого зерна таможенное управление приостановит действие разрешения на поставки сои в Китай для трех американских компаний. В список компаний входят CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Действие постановления вступает в действие с момента публикации.
https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html
китай
пекин
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20440/53/204405370_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_13cdb0f9f97656b58fecf8722db12b49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, пекин, сша, wechat, в мире
Китай, Пекин, США, WeChat, В мире
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний
Пекин приостановил разрешение на поставки сои для трех американских компаний
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР.
“В последнее время китайская таможня обнаружила в импортируемых из США соевых бобах спорынью и обработанные протравителями семена сои”, - говорится в сообщении таможни в социальной сети WeChat.
Отмечается, что в целях защиты здоровья потребителей Китая и обеспечения безопасности импортируемого зерна таможенное управление приостановит действие разрешения на поставки сои в Китай для трех американских компаний.
В список компаний входят CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC.
Действие постановления вступает в действие с момента публикации.