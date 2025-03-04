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Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний - РИА Новости, 04.03.2025
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14:56 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kitaj-2002981864.html
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний - РИА Новости, 04.03.2025
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний
Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:56:00+03:00
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР. “В последнее время китайская таможня обнаружила в импортируемых из США соевых бобах спорынью и обработанные протравителями семена сои”, - говорится в сообщении таможни в социальной сети WeChat. Отмечается, что в целях защиты здоровья потребителей Китая и обеспечения безопасности импортируемого зерна таможенное управление приостановит действие разрешения на поставки сои в Китай для трех американских компаний. В список компаний входят CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC. Действие постановления вступает в действие с момента публикации.
https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html
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китай, пекин, сша, wechat, в мире
Китай, Пекин, США, WeChat, В мире
Китай приостановил поставки сои для трех американских компаний

Пекин приостановил разрешение на поставки сои для трех американских компаний

© Flickr / T.HagiharaСоя
Соя - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Flickr / T.Hagihara
Соя. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Пекин приостановил разрешение на поставки сои в Китай для трех американских компаний, сообщило главное таможенное управление КНР.
“В последнее время китайская таможня обнаружила в импортируемых из США соевых бобах спорынью и обработанные протравителями семена сои”, - говорится в сообщении таможни в социальной сети WeChat.
Отмечается, что в целях защиты здоровья потребителей Китая и обеспечения безопасности импортируемого зерна таможенное управление приостановит действие разрешения на поставки сои в Китай для трех американских компаний.
В список компаний входят CHS Inc., Louis Dreyfus Company Grains Merchandising LLC и EGT, LLC.
Действие постановления вступает в действие с момента публикации.
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