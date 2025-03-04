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Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными - РИА Новости, 04.03.2025
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09:15 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kitaj-2002896119.html
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными - РИА Новости, 04.03.2025
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными
Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:15:00+03:00
2025-03-04T09:15:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "В целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с законом КНР "О внешней торговле", законом КНР "О национальной безопасности", законом КНР "О противодействии иностранным санкциям" и другими соответствующими законами рабочий механизм по списку неблагонадежных субъектов принял решение включить 10 других организаций США, включая TCOM, в Список неблагонадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В список включены TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation,TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group, указанным компаниям запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в Китае.
https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html
китай
сша
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными

Китай внес десять американских компаний в список неблагонадежных субъектов

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
"В целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с законом КНР "О внешней торговле", законом КНР "О национальной безопасности", законом КНР "О противодействии иностранным санкциям" и другими соответствующими законами рабочий механизм по списку неблагонадежных субъектов принял решение включить 10 других организаций США, включая TCOM, в Список неблагонадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В список включены TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation,TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group, указанным компаниям запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в Китае.
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КитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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