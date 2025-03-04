https://ria.ru/20250304/kitaj-2002896119.html
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными - РИА Новости, 04.03.2025
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными
Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:15:00+03:00
2025-03-04T09:15:00+03:00
2025-03-04T09:15:00+03:00
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "В целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с законом КНР "О внешней торговле", законом КНР "О национальной безопасности", законом КНР "О противодействии иностранным санкциям" и другими соответствующими законами рабочий механизм по списку неблагонадежных субъектов принял решение включить 10 других организаций США, включая TCOM, в Список неблагонадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В список включены TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation,TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group, указанным компаниям запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в Китае.
https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными
Китай внес десять американских компаний в список неблагонадежных субъектов
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп
удвоил импортные пошлины на товары из Китая
с 10% до 20%, обвинив Пекин
в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США.
"В целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с законом КНР "О внешней торговле", законом КНР "О национальной безопасности", законом КНР "О противодействии иностранным санкциям" и другими соответствующими законами рабочий механизм по списку неблагонадежных субъектов принял решение включить 10 других организаций США, включая TCOM, в Список неблагонадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В список включены TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation,TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group, указанным компаниям запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в Китае.