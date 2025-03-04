https://ria.ru/20250304/kitaj-2002896119.html

Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными

Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными - РИА Новости, 04.03.2025

Китай объявил некоторые американские компании неблагонадежными

Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:15:00+03:00

2025-03-04T09:15:00+03:00

2025-03-04T09:15:00+03:00

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай в целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития внес 10 компаний США в список неблагонадежных субъектов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в США. "В целях защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития в соответствии с законом КНР "О внешней торговле", законом КНР "О национальной безопасности", законом КНР "О противодействии иностранным санкциям" и другими соответствующими законами рабочий механизм по списку неблагонадежных субъектов принял решение включить 10 других организаций США, включая TCOM, в Список неблагонадежных субъектов", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В список включены TCOM Limited Partnership, Stick Rudder Enterprises LLC, Teledyne Brown Engineering, Huntington Ingalls Industries, S3 AeroDefense, Cubic Corporation,TextOre, ACT1 Federal, Exovera и Planate Management Group, указанным компаниям запрещается заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в Китае.

https://ria.ru/20250304/kitay-2002892098.html

китай

сша

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире