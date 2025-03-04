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Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kiev-2003073982.html
Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта
Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта - РИА Новости, 04.03.2025
Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта
Украину использовали как инструмент, чтобы спровоцировать войну против России, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
шарль де голль
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украину использовали как инструмент, чтобы спровоцировать войну против России, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и первого президента Пятой республики. "Украину использовали за счет украинцев, которые заплатили за эти ошибки своей кровью, - речь идет о почти миллионе погибших, убитых и раненых на Украине - только в качестве инструмента для провоцирования войны против России", - сказал де Голль-младший. Внук де Голля приветствовал позицию президента США Дональда Трампа, который хочет "заключить мир и прекратить убийства". Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2003072240.html
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в мире, россия, сша, украина, шарль де голль, дональд трамп, владимир путин, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Шарль де Голль, Дональд Трамп, Владимир Путин, Франция
Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта

Пьер де Голль: Украину использовали для разжигания конфликта против России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украину использовали как инструмент, чтобы спровоцировать войну против России, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и первого президента Пятой республики.
"Украину использовали за счет украинцев, которые заплатили за эти ошибки своей кровью, - речь идет о почти миллионе погибших, убитых и раненых на Украине - только в качестве инструмента для провоцирования войны против России", - сказал де Голль-младший.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Внук де Голля заявил, что Украина прекратит свое существование
Вчера, 21:24
Внук де Голля приветствовал позицию президента США Дональда Трампа, который хочет "заключить мир и прекратить убийства".
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Киев готов подписать соглашение по ресурсам, заявил Шмыгаль
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаШарль де ГолльДональд ТрампВладимир ПутинФранция
 
 
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