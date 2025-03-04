https://ria.ru/20250304/kiev-2003073982.html

Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта

Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта - РИА Новости, 04.03.2025

Внук де Голля заявил, что Украину использовали для разжигания конфликта

Украину использовали как инструмент, чтобы спровоцировать войну против России, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:50:00+03:00

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2025-03-04T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украину использовали как инструмент, чтобы спровоцировать войну против России, заявил РИА Новости Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля – основателя и первого президента Пятой республики. "Украину использовали за счет украинцев, которые заплатили за эти ошибки своей кровью, - речь идет о почти миллионе погибших, убитых и раненых на Украине - только в качестве инструмента для провоцирования войны против России", - сказал де Голль-младший. Внук де Голля приветствовал позицию президента США Дональда Трампа, который хочет "заключить мир и прекратить убийства". Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2003072240.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002988934.html

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