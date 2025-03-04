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Киев считает, что нанял Запад, заявил Яковенко - РИА Новости, 04.03.2025
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14:28 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/kiev-2002975971.html
Киев считает, что нанял Запад, заявил Яковенко
Киев считает, что нанял Запад, заявил Яковенко - РИА Новости, 04.03.2025
Киев считает, что нанял Запад, заявил Яковенко
Киев считает, что "нанял" США, НАТО и Евросоюз, судя по поведению Владимира Зеленского, но теперь это мышление "ломает" киевские власти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:28:00+03:00
2025-03-04T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев считает, что "нанял" США, НАТО и Евросоюз, судя по поведению Владимира Зеленского, но теперь это мышление "ломает" киевские власти, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Европейская история всегда поучительна. В свое время германский истеблишмент, отдав власть (Адольфу) Гитлеру, считал, что они его "наняли". Хорошо известно, чем это кончилось для Германии и мира", - сказал Яковенко агентству. Он предположил, что так считала и администрация экс-президента США Джо Байдена в попытке решить "русский вопрос" с помощью Киева. "Но, судя по поведению Зеленского, в Киеве считают, что именно они "наняли" Америку, НАТО, Евросоюз и Запад в целом. Теперь эта парадигма ломается, и это "ломает" киевский режим", - подчеркнул Яковенко. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня и перестал критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002936708.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, александр яковенко, джо байден, нато, украина, евросоюз
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Яковенко, Джо Байден, НАТО, Украина, Евросоюз
Киев считает, что нанял Запад, заявил Яковенко

Яковенко: Украина считает, что наняла ЕС, но это мышление ломает киевский режим

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Киев считает, что "нанял" США, НАТО и Евросоюз, судя по поведению Владимира Зеленского, но теперь это мышление "ломает" киевские власти, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Европейская история всегда поучительна. В свое время германский истеблишмент, отдав власть (Адольфу) Гитлеру, считал, что они его "наняли". Хорошо известно, чем это кончилось для Германии и мира", - сказал Яковенко агентству.
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Он предположил, что так считала и администрация экс-президента США Джо Байдена в попытке решить "русский вопрос" с помощью Киева.
"Но, судя по поведению Зеленского, в Киеве считают, что именно они "наняли" Америку, НАТО, Евросоюз и Запад в целом. Теперь эта парадигма ломается, и это "ломает" киевский режим", - подчеркнул Яковенко.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня и перестал критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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