https://ria.ru/20250304/kiev-2002971956.html
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города - РИА Новости, 04.03.2025
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города
Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:16:00+03:00
2025-03-04T14:16:00+03:00
2025-03-04T16:31:00+03:00
в мире
киев
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998472034_123:0:3764:2048_1920x0_80_0_0_cf6b8cbc6b0683330031b673554c55bc.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. "Сегодня Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", — написал он.В YouTube-канале агентства указано, что стрим вели около часа.Подобный инцидент уже происходил 18 февраля. Тогда трансляция с площади Независимости длилась несколько часов.Как сообщало местное издание "Страна.ua", подобные действия запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.
https://ria.ru/20241102/kiev-1981486827.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998472034_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_4e96eab12cd8082c7663b0d11b6ad1ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Украина
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города
Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ