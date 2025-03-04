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В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города - РИА Новости, 04.03.2025
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14:16 04.03.2025 (обновлено: 16:31 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kiev-2002971956.html
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города - РИА Новости, 04.03.2025
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города
Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. &quot;Сегодня Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили&quot;, — написал он.В YouTube-канале агентства указано, что стрим вели около часа.Подобный инцидент уже происходил 18 февраля. Тогда трансляция с площади Независимости длилась несколько часов.Как сообщало местное издание "Страна.ua", подобные действия запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.
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в мире, киев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Украина
В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города

Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ

© Getty Images / NurPhotoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.
«

"Сегодня Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", — написал он.

В YouTube-канале агентства указано, что стрим вели около часа.
Подобный инцидент уже происходил 18 февраля. Тогда трансляция с площади Независимости длилась несколько часов.
Как сообщало местное издание "Страна.ua", подобные действия запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.
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