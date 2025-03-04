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В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города

В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города - РИА Новости, 04.03.2025

В Киеве остановили трансляцию агентства Reuters из центра города

Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:16:00+03:00

2025-03-04T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Трансляцию агентства Reuters из центра Киева остановили после обращения в СБУ, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале. "Сегодня Reuters вновь начало трансляцию из центра Киева. Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", — написал он.В YouTube-канале агентства указано, что стрим вели около часа.Подобный инцидент уже происходил 18 февраля. Тогда трансляция с площади Независимости длилась несколько часов.Как сообщало местное издание "Страна.ua", подобные действия запретили после начала конфликта на Украине из соображений безопасности.

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