https://ria.ru/20250304/khusity-2003083476.html

Хуситы сбили над Йеменом американский разведывательный дрон

Хуситы сбили над Йеменом американский разведывательный дрон - РИА Новости, 04.03.2025

Хуситы сбили над Йеменом американский разведывательный дрон

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило над территорией Йемена американский разведывательный беспилотник... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:55:00+03:00

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ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило над территорией Йемена американский разведывательный беспилотник MQ-9, он стал 19-м по счету подобным беспилотником, сбитым ими с 2017 года, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их канале в Telegram. "Нашим средствам ПВО удалось сбить вражеское американское воздушное средство MQ-9, когда оно нарушило воздушное пространство Йемена и выполняло враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Ходейда", - говорится в сообщении. Хуситы отметили, что это пятнадцатый самолет, который их ПВО удалось сбить с начала их участия в военных действиях в поддержку палестинцев в секторе Газа в 2023 году. "Мы продолжаем выполнять оборонительные задачи, чтобы противостоять любой агрессии против нашей страны", - отмечается в сообщении вооруженных сил хуситов.

https://ria.ru/20250304/khusity-2003037930.html

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в мире, йемен, ансар алла, сша