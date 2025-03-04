https://ria.ru/20250304/khimki-2003011138.html
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню - РИА Новости, 04.03.2025
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:36:00+03:00
2025-03-04T16:36:00+03:00
2025-03-04T16:36:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
8 марта
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Декорации будут располагаться на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха. Особое внимание уделят въездам в город, где разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов. Также украшения разместят вдоль дорог на центральных улицах. Всего установят более тысячи таких декораций, а дополнят праздничное оформление 600 тематических и уличных флагов, которые установят на специальных подставках — флагштоках. В Химках к 8 Марта подготовят десятки мероприятий, а праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
https://ria.ru/20250304/zemlyakova-2002945267.html
https://ria.ru/20250301/khimki-2002470158.html
химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области), 8 марта
Химки (городской округ в Московской области), 8 марта
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Более 2 тысяч флагов украсят Химки к 8 Марта
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Декорации будут располагаться на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха.
Особое внимание уделят въездам в город, где разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов.
Также украшения разместят вдоль дорог на центральных улицах. Всего установят более тысячи таких декораций, а дополнят праздничное оформление 600 тематических и уличных флагов, которые установят на специальных подставках — флагштоках.
В Химках к 8 Марта подготовят десятки мероприятий, а праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.