Рейтинг@Mail.ru
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/khimki-2003011138.html
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню - РИА Новости, 04.03.2025
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:36:00+03:00
2025-03-04T16:36:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003009926_0:179:2500:1585_1920x0_80_0_0_b3e384f0f8f60ddfba222d80b3313831.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Декорации будут располагаться на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха. Особое внимание уделят въездам в город, где разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов. Также украшения разместят вдоль дорог на центральных улицах. Всего установят более тысячи таких декораций, а дополнят праздничное оформление 600 тематических и уличных флагов, которые установят на специальных подставках — флагштоках. В Химках к 8 Марта подготовят десятки мероприятий, а праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа. Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
https://ria.ru/20250304/zemlyakova-2002945267.html
https://ria.ru/20250301/khimki-2002470158.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003009926_283:0:2500:1663_1920x0_80_0_0_ce292078fbd63fe5e4ec5b6ea6452386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), 8 марта
Химки (городской округ в Московской области), 8 марта
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню

Более 2 тысяч флагов украсят Химки к 8 Марта

© Фото : пресс-служба администрации Химок Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню
Свыше 2 тысяч флагов украсят Химки к Международному женскому дню - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 2 тысяч флаговых композиций разместят к Международному женскому дню в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Декорации будут располагаться на опорах вдоль дорог, на центральных улицах и входах в зоны отдыха.
ВРИП главы Химок Елена Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Землякова вручила первые паспорта шестерым юным жителям Химок
Вчера, 12:54
Особое внимание уделят въездам в город, где разместят тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме эти конструкции называют "кострами". Всего установят 45 таких элементов.
Также украшения разместят вдоль дорог на центральных улицах. Всего установят более тысячи таких декораций, а дополнят праздничное оформление 600 тематических и уличных флагов, которые установят на специальных подставках — флагштоках.
В Химках к 8 Марта подготовят десятки мероприятий, а праздничная программа пройдет в каждом микрорайоне округа.
Международный женский день – праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире 8 марта.
Шахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках
1 марта, 16:42
 
Химки (городской округ в Московской области)8 марта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала