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ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ - РИА Новости, 04.03.2025
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23:01 04.03.2025 (обновлено: 23:09 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/khamas-2003078856.html
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ - РИА Новости, 04.03.2025
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ
Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует план реконструкции сектора Газа, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) во вторник. РИА Новости, 04.03.2025
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хамас
в мире
каир (город)
сша
египет
абдель фаттах ас-сиси
дональд трамп
лига арабских государств
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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует план реконструкции сектора Газа, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) во вторник.Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях."Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха", - сообщается в заявлении ХАМАС.Движение также призвало арабские страны обязать Израиль выполнять условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа.Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
https://ria.ru/20250302/tsahal-2002579615.html
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хамас, в мире, каир (город), сша, египет, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, лига арабских государств, палестина, сектор газа
ХАМАС, В мире, Каир (город), США, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ

ХАМАС одобрило план Египта по реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует план реконструкции сектора Газа, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) во вторник.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях.
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"Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха", - сообщается в заявлении ХАМАС.
Движение также призвало арабские страны обязать Израиль выполнять условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
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ХАМАСВ миреКаир (город)СШАЕгипетАбдель Фаттах ас-СисиДональд ТрампЛига арабских государствПалестинаСектор Газа
 
 
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