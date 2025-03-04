https://ria.ru/20250304/khamas-2003078856.html
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ - РИА Новости, 04.03.2025
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ
Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует план реконструкции сектора Газа, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) во вторник. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:01:00+03:00
2025-03-04T23:01:00+03:00
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КАИР, 4 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что приветствует план реконструкции сектора Газа, принятый на экстренном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) во вторник.Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что участники экстренного саммита ЛАГ по палестинской проблеме, состоявшегося во вторник в Каире, одобрили план Египта по реконструкции сектора Газа. Этот план предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях."Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха", - сообщается в заявлении ХАМАС.Движение также призвало арабские страны обязать Израиль выполнять условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа.Саммит ЛАГ в Каире состоялся на фоне истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня и знаменовал собой первый этап соглашения, и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе.
https://ria.ru/20250302/tsahal-2002579615.html
https://ria.ru/20250302/sabotazh-2002580080.html
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хамас, в мире, каир (город), сша, египет, абдель фаттах ас-сиси, дональд трамп, лига арабских государств, палестина, сектор газа
ХАМАС, В мире, Каир (город), США, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси, Дональд Трамп, Лига арабских государств, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС одобрило план реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ
ХАМАС одобрило план Египта по реконструкции Газы, принятый в ходе саммита ЛАГ