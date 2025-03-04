https://ria.ru/20250304/khamas-2003006589.html
ЦАХАЛ ликвидировала главу ХАМАС на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ ликвидировала главу ХАМАС на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 04.03.2025
ЦАХАЛ ликвидировала главу ХАМАС на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС и еще одного радикала на Западном берегу реки Иордан, а также РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:25:00+03:00
2025-03-04T16:25:00+03:00
2025-03-04T16:25:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала главу ячейки палестинского движения ХАМАС и еще одного радикала на Западном берегу реки Иордан, а также задержала троих разыскиваемых палестинцев. "Ночью силы ЦАХАЛ, пограничной полиции Израиля расширили контртеррористическую операцию в районе северной Самарии (Западный берег – ред.), затронув и другие районы города Дженин. Силы действовали в соответствии с полученными данными, чтобы задержать главу террористической ячейки ХАМАС, действовавшей в этом районе. В ходе перестрелки солдаты уничтожили Исера Саади, лидера террористической сети ХАМАС и еще одного террориста, а также задержали трех разыскиваемых боевиков", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Пресс-служба также утверждает, что в здании, где укрывался Саади, были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия. Сообщается, что все оружие было конфисковано и передано силовым структурам. Армия обороны Израиля 21 января сообщила о начале контртеррористической операции в районе Дженина на севере Западного берега реки Иордан. Вскоре после этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции под названием "Железная стена" и назвал ее целью "укрепление безопасности" на Западном берегу. 23 февраля министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что около 40 тысяч палестинцев покинули лагеря беженцев на севере Палестинской автономии.
https://ria.ru/20250302/tsahal-2002579615.html
https://ria.ru/20250303/siriya-2002853228.html
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, палестина
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Палестина
ЦАХАЛ ликвидировала главу ХАМАС на Западном берегу Иордана
ЦАХАЛ ликвидировала главу ячейки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан