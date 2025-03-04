https://ria.ru/20250304/khakery-2002883412.html

Хакеры начали атаковать сайты продажи билетов в преддверии 8 Марта

Хакеры начали атаковать сайты продажи билетов в преддверии 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2025

Хакеры начали атаковать сайты продажи билетов в преддверии 8 Марта

Хакеры в преддверии 8 Марта начали атаковать российские сайты продажи билетов в театр, на концерты и другие культурные мероприятия - мощность самой заметной... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:06:00+03:00

2025-03-04T06:06:00+03:00

2025-03-04T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Хакеры в преддверии 8 Марта начали атаковать российские сайты продажи билетов в театр, на концерты и другие культурные мероприятия - мощность самой заметной атаки на участника этого рынка составила 7,2 миллиона запросов в минуту, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела компании по кибербезопасности Servicepipe Антон Чемякин. "В преддверии 8 Марта начались DDoS-атаки на ресурсы по продаже билетов в театр, на концерты и т.д. На текущий момент, 3 марта, мощность самой заметной атаки на участника этого рынка составила 7,2 миллиона запросов в минуту, что является достаточно ощутимой нагрузкой", - сказал Чемякин. Он объяснил, что сейчас идут атаки на уровне приложений - они перегружают сети или серверы до такой степени, что обслуживание пользователей и запросов становится слишком медленным или вообще недоступным. Хакеры нацелены на исчерпание вычислительных мощностей сервера и вывод из строя веб-ресурсов через повторяющиеся типовые запросы. Подобные атаки могут являться и просто технологичным хулиганством, и попытками вымогательства денег, и следствием недобросовестной конкурентной борьбы, считает эксперт. В прошлом году хакеры также усиливали свою активность в преддверии Международного женского дня, антирекордом стала атака на сайты продажи билетов, где число запросов в минуту превысило 10 миллионов. "Компания Servicepipe ежегодно в преддверии Международного женского дня фиксирует всплеск атаки на сервисы онлайн-магазинов, сервисы доставки товаров, а также сервисы по продаже билетов на различные развлекательные мероприятия. В преддверии 8 Марта эти атаки обычно начинаются волной в первых числах марта и сходят на нет после Международного женского дня. В 2025 году старт подобных атак начался с билетных сервисов", - добавил Чемякин.

https://ria.ru/20250304/kiberataki-2002879431.html

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии