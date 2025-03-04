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Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин - РИА Новости, 04.03.2025
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20:49 04.03.2025 (обновлено: 21:00 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kanada-2003068338.html
Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин
Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин - РИА Новости, 04.03.2025
Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин
США незамедлительно увеличат пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер на американские тарифы, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:49:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
канада
сша
мексика
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США незамедлительно увеличат пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер на американские тарифы, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Пожалуйста, объясните губернатору Канады (премьер-министру Джастину - ред.) Трюдо, что когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую ​​же сумму!", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.
https://ria.ru/20250304/tramp-2003059714.html
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, канада, сша, мексика, дональд трамп, в мире
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, В мире
Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае введения ею ответных мер

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США незамедлительно увеличат пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер на американские тарифы, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Пожалуйста, объясните губернатору Канады (премьер-министру Джастину - ред.) Трюдо, что когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую ​​же сумму!", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, заявил Трюдо
Вчера, 19:49
Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.
Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Канадцы оскорблены и разозлены из-за пошлин США, заявил Трюдо
Вчера, 20:04
 
Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыКанадаСШАМексикаДональд ТрампВ мире
 
 
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