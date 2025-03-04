https://ria.ru/20250304/kanada-2003068338.html

Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин

Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп пригрозил Канаде увеличением размера пошлин

США незамедлительно увеличат пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер на американские тарифы, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США незамедлительно увеличат пошлины против Канады в случае введения ею ответных мер на американские тарифы, заявил во вторник президент США Дональд Трамп."Пожалуйста, объясните губернатору Канады (премьер-министру Джастину - ред.) Трюдо, что когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую ​​же сумму!", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.

https://ria.ru/20250304/tramp-2003059714.html

https://ria.ru/20250304/poshliny-2003062262.html

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сша

мексика

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