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Канада введет пошлины в ответ на меры США - РИА Новости, 04.03.2025
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19:28 04.03.2025 (обновлено: 19:34 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/kanada-2003055534.html
Канада введет пошлины в ответ на меры США
Канада введет пошлины в ответ на меры США - РИА Новости, 04.03.2025
Канада введет пошлины в ответ на меры США
Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, заявил канадский премьер Джастин... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:28:00+03:00
2025-03-04T19:34:00+03:00
канада
сша
экономика
джастин трюдо
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.Он заявил, что пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день."Канада введет 25-процентные пошлины в отношении американских товаров на 155 миллиардов долларов (около 107 миллиардов долларов США)", - сказал Трюдо на пресс-конференции.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решение со вторника ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.
https://ria.ru/20250304/eksperty-2002979425.html
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канада, сша, экономика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Канада, США, Экономика, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Канада введет пошлины в ответ на меры США

Трюдо заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% в ответ на меры США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
Он заявил, что пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день.
"Канада введет 25-процентные пошлины в отношении американских товаров на 155 миллиардов долларов (около 107 миллиардов долларов США)", - сказал Трюдо на пресс-конференции.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решение со вторника ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.
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КанадаСШАЭкономикаДжастин ТрюдоДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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