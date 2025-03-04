https://ria.ru/20250304/kanada-2003055534.html

Канада введет пошлины в ответ на меры США

Канада введет пошлины в ответ на меры США - РИА Новости, 04.03.2025

Канада введет пошлины в ответ на меры США

Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, заявил канадский премьер Джастин... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:28:00+03:00

2025-03-04T19:28:00+03:00

2025-03-04T19:34:00+03:00

канада

сша

экономика

джастин трюдо

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.Он заявил, что пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день."Канада введет 25-процентные пошлины в отношении американских товаров на 155 миллиардов долларов (около 107 миллиардов долларов США)", - сказал Трюдо на пресс-конференции.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решение со вторника ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.

https://ria.ru/20250304/eksperty-2002979425.html

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канада, сша, экономика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире