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Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом
Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом - РИА Новости, 04.03.2025
Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:06:00+03:00
2025-03-04T21:06:00+03:00
2025-03-04T21:06:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. В ходе пресс-конференции один из журналистов поинтересовался мнением министра иностранных дел по поводу таких фактов, как сносы памятников солдатам Красной Армии на Украине или переименования улиц в украинских городах в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые ответственны за убийства тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Журналист уточнил, что одну из улиц в Киеве, ведущий к Бабьему Яру, муниципальные власти переименовали в проспект Степана Бандеры. "Во-первых, я об этом не знал. Я проверю это ... Мы проверим и при необходимости осудим. Никаких проблем ... Мы привержены памяти о Холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, неонацизмом и отрицанием Холокоста. Это очень важно для нас. Я поручу проверить и, если нужно, мы осудим, без сомнений", - заявил Саар.
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в мире, украина, израиль, степан бандера, роман шухевич, холокост, мид израиля, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов* (оун)*
В мире, Украина, Израиль, Степан Бандера, Роман Шухевич, Холокост, МИД Израиля, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов* (ОУН)*
Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом
Глава МИД Израиля Саар пообещал проверить и осудить восхваление Бандеры Украиной