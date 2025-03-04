https://ria.ru/20250304/izrail-2003070830.html

Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом

Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом - РИА Новости, 04.03.2025

Глава МИД Израиля пообещал проверить данные о восхвалении Бандеры Киевом

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:06:00+03:00

2025-03-04T21:06:00+03:00

2025-03-04T21:06:00+03:00

в мире

украина

израиль

степан бандера

роман шухевич

холокост

мид израиля‎

украинская повстанческая армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973127974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bafcd84d124d2955e76b0ed592ebf908.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции во вторник заявил, что не осведомлен о национальном восхвалении на Украине пособника нацистов Степана Бандеры, и пообещал проверить эту информацию и при необходимости осудить это. В ходе пресс-конференции один из журналистов поинтересовался мнением министра иностранных дел по поводу таких фактов, как сносы памятников солдатам Красной Армии на Украине или переименования улиц в украинских городах в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые ответственны за убийства тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Журналист уточнил, что одну из улиц в Киеве, ведущий к Бабьему Яру, муниципальные власти переименовали в проспект Степана Бандеры. "Во-первых, я об этом не знал. Я проверю это ... Мы проверим и при необходимости осудим. Никаких проблем ... Мы привержены памяти о Холокосте. Мы обязаны бороться с антисемитизмом, неонацизмом и отрицанием Холокоста. Это очень важно для нас. Я поручу проверить и, если нужно, мы осудим, без сомнений", - заявил Саар.

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002145661.html

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, израиль, степан бандера, роман шухевич, холокост, мид израиля‎, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов* (оун)*