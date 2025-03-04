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Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в космосе
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в космосе
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:41:00+03:00
2025-03-04T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр науки и технологий Мьянмы Мьоу Тейн Чжо подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.Церемония подписания документов состоялась по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна во вторник в Кремле.Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом.
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мьянма, россия, дмитрий баканов, владимир путин, мин аун хлайн, роскосмос, космос - риа наука
Мьянма, Россия, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в космосе
Баканов и министр науки Мьянмы подписали меморандум о сотрудничестве в космосе