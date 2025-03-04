https://ria.ru/20250304/italija-2003030808.html

В Италии заявили о преимуществе России над ВСУ

В Италии заявили о преимуществе России над ВСУ - РИА Новости, 04.03.2025

В Италии заявили о преимуществе России над ВСУ

Российские войска перехватили инициативу почти на всех участках фронта на Украине, течение конфликта выявило материальное преимущество РФ над ВСУ, говорится в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:45:00+03:00

2025-03-04T17:45:00+03:00

2025-03-04T17:45:00+03:00

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РИМ, 4 мар - РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу почти на всех участках фронта на Украине, течение конфликта выявило материальное преимущество РФ над ВСУ, говорится в ежегодном докладе итальянских разведывательных служб. "Разведка продолжала следить за развитием событий на третьем году конфликта между Россией и Украиной, в ходе которого проявилось материальное преимущество России над живой силой и ресурсами Киева. С начала 2024 года войска Москвы перехватили инициативу практически на всех участках фронта, добиваясь постепенных и все более крупных территориальных приобретений (в 2024 году Россия приобрела в шесть раз больше территории, чем в 2023 году)", - говорится в документе, подготовленным системой органов, курирующих внешнюю разведку и внутреннюю безопасность страны. Украинские войска страдают от проблем "преимущественно материального характера, которые выражаются в неспособности набрать и обучить достаточное количество войск для защиты нынешних позиций, а также противостоять удару новых наступлений русских на нескольких участках фронта", говорится в докладе. Также ВСУ испытывают "серьезную нехватку артиллерийских и зенитных в боеприпасов", которая вызвана неспособностью западных стран "производить и поставлять боеприпасы в объемах, сопоставимых с производимыми Москвой", пишут итальянские разведслужбы, которые также отмечают "слабость оборонительных рубежей" ВСУ в Донбассе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

https://ria.ru/20250304/vengrija-2003020637.html

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986558583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, в мире