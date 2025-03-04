Италия отказалась отправлять военных на Украину
Премьер Италии Мелони заявила, что отказалась отправлять военных на Украину
Вид города Рима. Архивное фото
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РИМ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ответила отказом на предложение Франции и Великобритании отправить итальянский воинский контингент на Украину в составе европейских сил.
"По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - сказала она в эфире телеканала Rai1 в понедельник вечером.
Мелони отметила, что подобные инициативы возникают в рамках поиска решений, когда "все те, кто вносит предложения, делают что-то полезное".
"В конечном итоге у всех одна и та же цель - принести справедливый мир на Украину, стабильный и длительный мир, я бы сказала, окончательный. Поэтому центральный вопрос заключается в том, как построить мир, включающий гарантии безопасности для Украины", - добавила премьер Италии.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. После встречи Мелони дала понять, что скептически относится к направлению европейских военных на Украину. Она призвала к единству Запада и заявила, что любое решение относительно Украины и безопасности Европы должно находиться в рамках "атлантической структуры". По ее словам, на данном этапе "будет не полезно кому-либо поддаваться влиянию фанатской базы".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.