https://ria.ru/20250304/italija-2002959015.html

Италия отказалась отправлять военных на Украину

Италия отказалась отправлять военных на Украину - РИА Новости, 04.03.2025

Италия отказалась отправлять военных на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ответила отказом на предложение Франции и Великобритании отправить итальянский воинский контингент на Украину РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:30:00+03:00

2025-03-04T13:30:00+03:00

2025-03-04T13:30:00+03:00

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РИМ, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ответила отказом на предложение Франции и Великобритании отправить итальянский воинский контингент на Украину в составе европейских сил. "По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", - сказала она в эфире телеканала Rai1 в понедельник вечером. Мелони отметила, что подобные инициативы возникают в рамках поиска решений, когда "все те, кто вносит предложения, делают что-то полезное". "В конечном итоге у всех одна и та же цель - принести справедливый мир на Украину, стабильный и длительный мир, я бы сказала, окончательный. Поэтому центральный вопрос заключается в том, как построить мир, включающий гарантии безопасности для Украины", - добавила премьер Италии. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. После встречи Мелони дала понять, что скептически относится к направлению европейских военных на Украину. Она призвала к единству Запада и заявила, что любое решение относительно Украины и безопасности Европы должно находиться в рамках "атлантической структуры". По ее словам, на данном этапе "будет не полезно кому-либо поддаваться влиянию фанатской базы". Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250228/mirotvortsy-2002241461.html

https://ria.ru/20250304/metka-2002950192.html

https://ria.ru/20250304/avstraliya-2002891160.html

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украина, россия, италия, джорджа мелони, владимир путин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире