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Новые рынки помогут IT-компаниям из России, заявил эксперт - РИА Новости, 04.03.2025
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03:59 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/it-2002876978.html
Новые рынки помогут IT-компаниям из России, заявил эксперт
Новые рынки помогут IT-компаниям из России, заявил эксперт - РИА Новости, 04.03.2025
Новые рынки помогут IT-компаниям из России, заявил эксперт
Российским IT-компаниям опасно ориентироваться только на внутренний рынок - выход в другие страны позволит создавать продукты, которые будут... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:59:00+03:00
2025-03-04T03:59:00+03:00
экономика
технологии
россия
сша
ближний восток
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российским IT-компаниям опасно ориентироваться только на внутренний рынок - выход в другие страны позволит создавать продукты, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке, такое мнение высказал РИА Новости управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков. "Российским компания опасно ориентироваться исключительно на местный рынок, потому что заработка в России в долгосрочной перспективе не хватает для развития конкурентоспособного продукта на мировом рынке. Если вы посмотрите на успешные российские продукты, то почти все компании-производители на определенном этапе развития поняли, что им необходима международная экспансия для продолжения роста - это касается не только IT-компаний, но и, например, производителей техники и киностудий", – сказал Марков. По мнению эксперта, барьером к развитию бизнеса в РФ все-таки остается отсутствие возможности инвестировать в большинство зарубежных активов. "Многие компании в мире развиваются за счет инвестиций, в том числе венчурных, которых по факту в России почти нет, поэтому в данном случае основной путь развития для компаний – это собственная выручка, в том числе международная", - добавили он. Российским компаниям следует выйти на рынки стран, которые для них открыты. Так, отечественные решения входят в число лидирующих в сфере видеоаналитики, кибербезопасности. В среднесрочной перспективе РФ сможет экспортировать решения на базе генеративного искусственного интеллекта, считает Марков. Даже если взаимоотношения России и США улучшатся, российским IT-компаниям не стоит рассчитывать на западные инвестиции даже после возможного снятия санкций, считает эксперт, объясняя это тем, что никто не заинтересован в создании сильной и независимой с точки зрения технологий России. "Если Россия и интересует Запад, то в большей степени с точки зрения привлечения отсюда самых талантливых кадров. На Ближнем Востоке, действительно, могут найтись фонды, которые заинтересованы в передовых технологиях из России, однако они тоже не будут рисковать и предпочтут предпринимателей, которые будут готовы создать независимые технологические компании в регионе, чтобы не рисковать своими деньгами и отношениями с иностранными партнёрами", – подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20250301/it-reshenija-2002419449.html
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экономика, технологии, россия, сша, ближний восток
Экономика, Технологии, Россия, США, Ближний Восток
Новые рынки помогут IT-компаниям из России, заявил эксперт

Директор Марков: российским IT-компаниям нужно выходить на новые рынки

CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
CC0 / /
Девушка работает на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российским IT-компаниям опасно ориентироваться только на внутренний рынок - выход в другие страны позволит создавать продукты, которые будут конкурентоспособными на мировом рынке, такое мнение высказал РИА Новости управляющий директор MTS AI Дмитрий Марков.
"Российским компания опасно ориентироваться исключительно на местный рынок, потому что заработка в России в долгосрочной перспективе не хватает для развития конкурентоспособного продукта на мировом рынке. Если вы посмотрите на успешные российские продукты, то почти все компании-производители на определенном этапе развития поняли, что им необходима международная экспансия для продолжения роста - это касается не только IT-компаний, но и, например, производителей техники и киностудий", – сказал Марков.
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По мнению эксперта, барьером к развитию бизнеса в РФ все-таки остается отсутствие возможности инвестировать в большинство зарубежных активов. "Многие компании в мире развиваются за счет инвестиций, в том числе венчурных, которых по факту в России почти нет, поэтому в данном случае основной путь развития для компаний – это собственная выручка, в том числе международная", - добавили он.
Российским компаниям следует выйти на рынки стран, которые для них открыты. Так, отечественные решения входят в число лидирующих в сфере видеоаналитики, кибербезопасности. В среднесрочной перспективе РФ сможет экспортировать решения на базе генеративного искусственного интеллекта, считает Марков.
Даже если взаимоотношения России и США улучшатся, российским IT-компаниям не стоит рассчитывать на западные инвестиции даже после возможного снятия санкций, считает эксперт, объясняя это тем, что никто не заинтересован в создании сильной и независимой с точки зрения технологий России.
"Если Россия и интересует Запад, то в большей степени с точки зрения привлечения отсюда самых талантливых кадров. На Ближнем Востоке, действительно, могут найтись фонды, которые заинтересованы в передовых технологиях из России, однако они тоже не будут рисковать и предпочтут предпринимателей, которые будут готовы создать независимые технологические компании в регионе, чтобы не рисковать своими деньгами и отношениями с иностранными партнёрами", – подчеркнул эксперт.
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