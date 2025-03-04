Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 04.03.2025 (обновлено: 20:35 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/iran-2003065941.html
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле
Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:34:00+03:00
2025-03-04T20:35:00+03:00
россия
иран
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_0:111:3127:1870_1920x0_80_0_0_9315cab8ab7f799583fe7eadb4fd7968.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу", - сказал Песков телеканалу "Звезда".
https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_682f9d98010240554d950d76780f4d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Дмитрий Песков, В мире
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле

Песков заявил о готовности РФ решать иранский ядерный вопрос мирными средствами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу", - сказал Песков телеканалу "Звезда".
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Кремле не подтвердили, что Путин принял предложение Трампа по Ирану
Вчера, 20:19
 
РоссияИранДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала