https://ria.ru/20250304/iran-2003065941.html

Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле

Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025

Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле

Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:34:00+03:00

2025-03-04T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу", - сказал Песков телеканалу "Звезда".

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2025

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россия, иран, дмитрий песков, в мире