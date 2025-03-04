https://ria.ru/20250304/iran-2003065941.html
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.03.2025
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле
Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T20:34:00+03:00
2025-03-04T20:34:00+03:00
2025-03-04T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иранский ядерный вопрос должен решаться мирными средствами, Россия готова этому способствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин неоднократно говорил о том, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами. И Россия, будучи союзником, партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу", - сказал Песков телеканалу "Звезда".
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россия, иран, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Дмитрий Песков, В мире
Россия готова к мирному решению иранского вопроса, заявили в Кремле
Песков заявил о готовности РФ решать иранский ядерный вопрос мирными средствами