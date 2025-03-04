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В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
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15:39 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/iran-2002990549.html
В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского
В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского - РИА Новости, 04.03.2025
В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского
Несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:39:00+03:00
2025-03-04T15:39:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. "Переговоры - акт доброй воли, их нельзя навязать. "Максимальное давление" (на Иран - ред.) раньше уже было опробовано (США - ред.). Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения, свидетелем которого по отношению к своему президенту стал украинский народ. Наш подход – вести переговоры при условии, что они будут (вестись - ред.) уважительно", - приводит агентство ISNA ответ Мохаджерани на вопрос о том, проводит ли Иран переговоры с США через посредника. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи. В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных. Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран. В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250302/iran-2002592363.html
https://ria.ru/20250228/tramp--2002337709.html
https://ria.ru/20250227/sanktsii-2001880130.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского

Правительство Ирана заявило, что народ не готов к унижению от США как на Украине

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Президент Ирана заявил, что хотел возобновить переговоры с США
2 марта, 16:50
"Переговоры - акт доброй воли, их нельзя навязать. "Максимальное давление" (на Иран - ред.) раньше уже было опробовано (США - ред.). Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения, свидетелем которого по отношению к своему президенту стал украинский народ. Наш подход – вести переговоры при условии, что они будут (вестись - ред.) уважительно", - приводит агентство ISNA ответ Мохаджерани на вопрос о том, проводит ли Иран переговоры с США через посредника.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи.
В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине
28 февраля, 20:07
Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.
В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Иране осудили пакет санкций США против страны
27 февраля, 10:14
 
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