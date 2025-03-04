В Тегеране не захотели, чтобы США унизили иранского лидера, как Зеленского
Правительство Ирана заявило, что народ не готов к унижению от США как на Украине
© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 мар – РИА Новости. Несмотря на то, что политика "максимального давления" США доставила Ирану неприятности, иранский народ не готов стать свидетелем того унижения, свидетелем которого стал во время переговоров Киева с Вашингтоном украинский народ, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
Трамп на минувшей неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
"Переговоры - акт доброй воли, их нельзя навязать. "Максимальное давление" (на Иран - ред.) раньше уже было опробовано (США - ред.). Хотя это давление доставило нам неприятности, мы не готовы стать свидетелями того унижения, свидетелем которого по отношению к своему президенту стал украинский народ. Наш подход – вести переговоры при условии, что они будут (вестись - ред.) уважительно", - приводит агентство ISNA ответ Мохаджерани на вопрос о том, проводит ли Иран переговоры с США через посредника.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела новый раунд санкций в отношении нефтяных брокеров, судов и людей, которые, по ее словам, были связаны с незаконными поставками иранской нефти, в рамках возвращения к стратегии "максимального давления" на экономику Ирана.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления в парламенте по случаю импичмента министру экономики страны заявил, что намеревался возобновить переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной сделке и снятию с Тегерана экономических санкций, однако против диалога с США высказался верховный лидер республики Али Хаменеи.
В конце января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана с европейскими странами продолжаются. По его словам, устранение недоверия Ирана по отношению к сторонам ядерной сделки возможно при помощи действенных шагов и конкретной политики, а не красивых слов. Министр подчеркнул, что власти страны примут решение о переговорах, если увидят возможность проведения их на равных.
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Позднее замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади подчеркнул, что исламская республика готова к проведению новых переговоров с Великобританией, Францией и Германией по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его словам, дата проведения новых переговоров будет определена в ходе консультаций с представителями европейских стран.
В свою очередь Трамп, вступив в должность, заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Он призвал начать соответствующую работу немедленно. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В ответ на предложение Трампа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи указал на то, что переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана. По его словам, "опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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