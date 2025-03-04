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В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 04.03.2025
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09:01 04.03.2025 (обновлено: 10:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/hakasija-2002894685.html
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 04.03.2025
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка
Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:01:00+03:00
2025-03-04T10:50:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. &quot;По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК &quot;халатность&quot;. &lt;…&gt; В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. &lt;…&gt; У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей&quot;, — отметили в ведомстве.В понедельник утром девочка шла через парк в школу на территории села Шира. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, бросилась на помощь и отогнала агрессивных животных. Девочку госпитализировали в медучреждение. В региональном СК уточнили, что часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно. В ведомстве отметили, что хозяйку собак уже два раза привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Также в пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки находятся на территории домовладения, вопрос по их дальнейшей судьбе решается с администрацией сельсовета.Прокуратура Республики Хакасия начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания. По ее результатам ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html
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происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка

В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка
Сотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Сотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка
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КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«

"По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК "халатность". <…> В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. <…> У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей", — отметили в ведомстве.

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В понедельник утром девочка шла через парк в школу на территории села Шира. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, бросилась на помощь и отогнала агрессивных животных. Девочку госпитализировали в медучреждение.
В региональном СК уточнили, что часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно.
В ведомстве отметили, что хозяйку собак уже два раза привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Также в пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки находятся на территории домовладения, вопрос по их дальнейшей судьбе решается с администрацией сельсовета.
Прокуратура Республики Хакасия начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания. По ее результатам ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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