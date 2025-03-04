В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка
В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка
Сотрудник СК в Ширинском районе Хакасии, где стая собак напала на ребенка
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«
"По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК "халатность". <…> В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. <…> У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей", — отметили в ведомстве.
В понедельник утром девочка шла через парк в школу на территории села Шира. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, бросилась на помощь и отогнала агрессивных животных. Девочку госпитализировали в медучреждение.
В региональном СК уточнили, что часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно.
В ведомстве отметили, что хозяйку собак уже два раза привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Также в пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки находятся на территории домовладения, вопрос по их дальнейшей судьбе решается с администрацией сельсовета.
Прокуратура Республики Хакасия начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания. По ее результатам ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
В Сочи две домашних хаски напали на ребенка
26 февраля, 16:25