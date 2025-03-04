https://ria.ru/20250304/hakasija-2002894685.html

В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка

В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка - РИА Новости, 04.03.2025

В Хакасии стая домашних собак напала на восьмилетнего ребенка

Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:01:00+03:00

2025-03-04T09:01:00+03:00

2025-03-04T10:50:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Стая домашних собак напала на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. "По данному факту Ширинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК "халатность". <…> В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда. <…> У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей", — отметили в ведомстве.В понедельник утром девочка шла через парк в школу на территории села Шира. В какой-то момент на ребенка напала стая собак. Проходившая мимо женщина, услышав лай, бросилась на помощь и отогнала агрессивных животных. Девочку госпитализировали в медучреждение. В региональном СК уточнили, что часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно. В ведомстве отметили, что хозяйку собак уже два раза привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Также в пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки находятся на территории домовладения, вопрос по их дальнейшей судьбе решается с администрацией сельсовета.Прокуратура Республики Хакасия начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания. По ее результатам ведомство рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250227/ekaterinburg-2001921152.html

https://ria.ru/20250226/sochi-2001756554.html

россия

красноярский край

республика хакасия

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происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)