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Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах - РИА Новости, 04.03.2025
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17:43 04.03.2025 (обновлено: 18:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/gruziya-2003030120.html
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах - РИА Новости, 04.03.2025
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах
законодательного органа. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:43:00+03:00
2025-03-04T18:33:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый законопроект об иноагентах, который является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния"."Восемьдесят четыре (депутата - ред.) в поддержку, ни одного голоса против. Законопроект в первом чтении принят", - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании.Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
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грузия, в мире, сша, тбилиси, евросоюз
Грузия, В мире, США, Тбилиси, Евросоюз
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах

Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах, аналогичный США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый законопроект об иноагентах, который является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния".
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"Восемьдесят четыре (депутата - ред.) в поддержку, ни одного голоса против. Законопроект в первом чтении принят", - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании.
Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
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