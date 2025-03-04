https://ria.ru/20250304/gruziya-2003030120.html
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах - РИА Новости, 04.03.2025
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах
законодательного органа. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:43:00+03:00
2025-03-04T17:43:00+03:00
2025-03-04T18:33:00+03:00
грузия
в мире
сша
тбилиси
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981069860_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_4821afa67cad6ac9e38e859747455376.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар - РИА Новости. Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый законопроект об иноагентах, который является аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте законодательного органа.В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении "закона о прозрачности иностранного влияния"."Восемьдесят четыре (депутата - ред.) в поддержку, ни одного голоса против. Законопроект в первом чтении принят", - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании.Власти Грузии ранее также приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал этот закон и потребовал от Тбилиси отменить его, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
https://ria.ru/20250227/svr-2001956087.html
https://ria.ru/20250227/gruziya-2001953823.html
грузия
сша
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981069860_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_1f7ceb11c740936d1e95a706a776b9f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, сша, тбилиси, евросоюз
Грузия, В мире, США, Тбилиси, Евросоюз
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах
Парламент Грузии в I чтении принял закон об иноагентах, аналогичный США