https://ria.ru/20250304/grad-2002879901.html

Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.03.2025

Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:08:00+03:00

2025-03-04T05:08:00+03:00

2025-03-04T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 4 мар - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Данные от разведывательного беспилотника (БПЛА) о месте скопления большого количества украинских боевиков, вооружения и техники были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет БМ-21 "Град" отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули машину из походного положения в боевое и навелись на цель. Сначала тремя пристрелочными, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-миллиметровых отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в военном ведомстве. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательного беспилотника российского производства ZALA. Это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Артиллерийские подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html

https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002879770.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)