Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: расчет РСЗО "Град" уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 мар - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Данные от разведывательного беспилотника (БПЛА) о месте скопления большого количества украинских боевиков, вооружения и техники были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет БМ-21 "Град" отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули машину из походного положения в боевое и навелись на цель. Сначала тремя пристрелочными, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-миллиметровых отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в военном ведомстве.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательного беспилотника российского производства ZALA. Это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Артиллерийские подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.