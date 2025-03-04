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Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/grad-2002879901.html
Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 04.03.2025
Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:08:00+03:00
2025-03-04T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 4 мар - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Данные от разведывательного беспилотника (БПЛА) о месте скопления большого количества украинских боевиков, вооружения и техники были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет БМ-21 "Град" отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули машину из походного положения в боевое и навелись на цель. Сначала тремя пристрелочными, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-миллиметровых отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в военном ведомстве. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательного беспилотника российского производства ZALA. Это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени. Артиллерийские подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20250304/vsu-2002878005.html
https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002879770.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Град" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: расчет РСЗО "Град" уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 мар - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" российской группировки войск "Днепр" поразил крупное скопление украинской пехоты в пункте временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Данные от разведывательного беспилотника (БПЛА) о месте скопления большого количества украинских боевиков, вооружения и техники были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет БМ-21 "Град" отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули машину из походного положения в боевое и навелись на цель. Сначала тремя пристрелочными, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-миллиметровых отправили снаряды в указанный район и поразили цель", - сообщили в военном ведомстве.
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Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью разведывательного беспилотника российского производства ZALA. Это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
Артиллерийские подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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