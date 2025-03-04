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Первая в России гостиница получила звезды по новой системе классификации

Первая в России гостиница получила звезды по новой системе классификации - РИА Новости, 04.03.2025

Первая в России гостиница получила звезды по новой системе классификации

Первая гостиница в России получила звёзды по новой системе классификации, это трехзвездочный комплекс "Каравелла" в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:59:00+03:00

2025-03-04T06:59:00+03:00

2025-03-04T06:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первая гостиница в России получила звёзды по новой системе классификации, это трехзвездочный комплекс "Каравелла" в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. С 1 января в России вступили в силу поправки к закону "Об основах туристской деятельности", формирующие новую систему классификации средств размещения и других объектов туристской индустрии. Классификация теперь состоит из двух этапов: самооценка и классификация по категории от одной до пяти звезд. На первом этапе средства размещения самостоятельно проходят оценку и определяют свой тип. После завершения самооценки можно пройти классификацию и получить категорию звездности. "Гостиничный комплекс "Каравелла" в Краснодарском крае стал первой в России гостиницей, прошедшей процедуру классификации согласно нормативным актам, действующим с начала 2025 года. Гостиница успешно прошла процедуру классификации органом "Роскачество-Туризм" и получила категорию "три звезды", - сообщили в Роскачестве. "Проводимая реформа в сфере классификации средств размещения позволит создать единый верифицированный реестр, посредством которого туристы смогут получать необходимую информацию об отелях и других средствах размещения, их оснащенности, номерном фонде, спектре оказываемых услуг", — заявила руководитель органа сертификации и классификации "Роскачество-Туризм" Александра Шершнёва, слова которой привели в сообщении. "Новая система предполагает, что все туристические объекты, включая гостиницы, санатории, кемпинги, пляжи, горнолыжные трассы должны будут соответствовать определенным стандартам качества", — заключила она. Кроме того, с 1 сентября в России будет запрещено размещать информацию на турагрегаторах без ссылки на реестр средств размещения. Контролировать исполнение этих требований с 1 марта 2026 года будут органы власти субъектов Российской Федерации.

https://realty.ria.ru/20250223/arhyz-2001106897.html

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новости - туризм, россия, краснодарский край, роскачество