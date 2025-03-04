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В Госдуме рассказали, сколько Украина продержится без помощи США
В Госдуме рассказали, сколько Украина продержится без помощи США - РИА Новости, 04.03.2025
В Госдуме рассказали, сколько Украина продержится без помощи США
Украина может продержаться 2-3 месяца без военной помощи США за счет накопленных запасов, после этого начнутся проблемы, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:38:00+03:00
2025-03-04T10:38:00+03:00
2025-03-04T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина может продержаться 2-3 месяца без военной помощи США за счет накопленных запасов, после этого начнутся проблемы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. "Я полагаю, что где-то два, может быть даже три месяца, они вполне способны выполнять задачи за счет накопленных запасов американского оружия, которое они уже получили в прошлом году, то есть у них есть на складах, на базах где-то хранят они, ну и плюс европейцы им давали, дают и будут давать", - сказал Картаполов. По его словам, не стоит ждать того, что они "через три дня все бросят и побегут". "А вот через пару месяцев проблемы начнутся. Поэтому нам надо продолжать выполнять задачи, продолжать давить и продолжать работать дальнобойным высокоточным оружием по базам, по складам, выбивая вот эти запасы накопленные", - отметил парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, андрей картаполов, дональд трамп, госдума рф
В мире, Украина, США, Киев, Андрей Картаполов, Дональд Трамп, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, сколько Украина продержится без помощи США
Картаполов: Украина может продержаться два-три месяца без военной помощи США