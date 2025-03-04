https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html

В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси

В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси - РИА Новости, 04.03.2025

В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси

Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия - За правду") внесла в Думу... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:31:00+03:00

2025-03-04T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия - За правду") внесла в Думу законопроект, которым предлагается обязать оборудовать все такси двумя специальными удерживающими устройствами для перевозки детей от 7 до 11 лет, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". "В легковом автомобиле такси должны быть две детские удерживающие системы (устройства), предназначенные для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)", - сказано в документе. Авторы инициативы приводят статистику, которая свидетельствует о росте числа пострадавших в ДТП детей как в количественном, так и относительном выражении, при общем сокращении числа ДТП с 184 тысяч в 2015 году до 132 тысяч в 2023 году, тем не менее, число пострадавших в ДТП детей выросло с 20,9 тысячи до 23,9 тысячи. По мнению авторов законопроекта, наибольшую проблему для семей с детьми представляет отсутствие так называемых детских кресел в такси. Отмечается, что без данных приспособлений перевозка детей до 12 лет запрещена.

https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002687288.html

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