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В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси - РИА Новости, 04.03.2025
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10:31 04.03.2025 (обновлено: 10:50 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси - РИА Новости, 04.03.2025
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси
Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия - За правду") внесла в Думу... РИА Новости, 04.03.2025
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2025-03-04T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия - За правду") внесла в Думу законопроект, которым предлагается обязать оборудовать все такси двумя специальными удерживающими устройствами для перевозки детей от 7 до 11 лет, документ доступен в думской электронной базе. Изменение предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". "В легковом автомобиле такси должны быть две детские удерживающие системы (устройства), предназначенные для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)", - сказано в документе. Авторы инициативы приводят статистику, которая свидетельствует о росте числа пострадавших в ДТП детей как в количественном, так и относительном выражении, при общем сокращении числа ДТП с 184 тысяч в 2015 году до 132 тысяч в 2023 году, тем не менее, число пострадавших в ДТП детей выросло с 20,9 тысячи до 23,9 тысячи. По мнению авторов законопроекта, наибольшую проблему для семей с детьми представляет отсутствие так называемых детских кресел в такси. Отмечается, что без данных приспособлений перевозка детей до 12 лет запрещена.
https://ria.ru/20250301/taksi-2002380565.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о детских креслах в такси

Гусев внес в Госдуму проект об обязательном наличии двух детских кресел в такси

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВодитель такси
Водитель такси - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Водитель такси . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрием Гусевым ("Справедливая Россия - За правду") внесла в Думу законопроект, которым предлагается обязать оборудовать все такси двумя специальными удерживающими устройствами для перевозки детей от 7 до 11 лет, документ доступен в думской электронной базе.
Изменение предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".
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"В легковом автомобиле такси должны быть две детские удерживающие системы (устройства), предназначенные для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)", - сказано в документе.
Авторы инициативы приводят статистику, которая свидетельствует о росте числа пострадавших в ДТП детей как в количественном, так и относительном выражении, при общем сокращении числа ДТП с 184 тысяч в 2015 году до 132 тысяч в 2023 году, тем не менее, число пострадавших в ДТП детей выросло с 20,9 тысячи до 23,9 тысячи.
По мнению авторов законопроекта, наибольшую проблему для семей с детьми представляет отсутствие так называемых детских кресел в такси. Отмечается, что без данных приспособлений перевозка детей до 12 лет запрещена.
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