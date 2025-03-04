https://ria.ru/20250304/gosduma-2002878263.html

В ГД внесут проект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря

В ГД внесут проект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря - РИА Новости, 04.03.2025

В ГД внесут проект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:27:00+03:00

2025-03-04T04:27:00+03:00

2025-03-04T04:27:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями за оплату путевок в детские лагеря, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается статью 219 части второй Налогового кодекса РФ дополнить положением о возможности получения социального налогового вычета налогоплательщиками (родители, бабушки, дедушки, опекуны или попечители) за оплату путевки для своих детей (в том числе усыновленных), внуков, подопечных в возрасте до 18 лет в организации отдыха и оздоровления (включая переезд к месту отдыха и обратно до места отправления, услуги питания)", - сказано в пояснительной записке. В документе подчеркивается, что действующая система налогообложения не предусматривает социальный налоговый вычет за приобретение путевки в детские организации отдыха. Кроме того, авторы инициативы отмечают, что на получение налогового вычета можно рассчитывать при условии, что лагерь является образовательным или оздоровительным, в таких случаях можно применить социальный налоговый вычет за обучение или лечение. В тексте документа сказано, что социальный налоговый вычет предоставляется родителям, если оплата стоимости путевки не была произведена за счет средств работодателей. Как рассказал Слуцкий РИА Новости, летний лагерь, куда каждый ребенок с большим удовольствием ездит во время каникул, это не просто отдых, благодаря таким поездкам дети активно развиваются и оздоравливаются. По его словам, стоимость таких путевок совсем не детская и далеко не каждый родитель может себе ее позволить. "Стоимость отдыха в российских детских лагерях летом 2024 года выросла от 15% до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2025 году стоимость путёвок в детские лагеря может вырасти еще на 30%. Суммы совершенно не подъемные для большинства семей, где воспитывается один ребенок, чего уж говорить про родителей, у которых растут двое или трое малышей", - отметил он. По мнению парламентария, у каждого ребенка из любого уголка России должна быть возможность проводить время интересно, с пользой, заниматься спортом и творчеством, учиться дружить и общаться. "Мы должны сделать отдых в детских лагерях доступным. Законопроект ЛДПР внесет изменения в налоговый кодекс, за счет появления механизма социального вычета при покупке путевки отправить своё чадо в детский лагерь сможет каждый родитель", - заключил Слуцкий. В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит возмещать налогоплательщикам расходы не только за обучение или лечение детей в период их нахождения в детском лагере отдыха, но и компенсирует часть затрат на переезд до места отдыха и обратно, а также услуги питания.

https://ria.ru/20250303/vychety-2002644064.html

https://ria.ru/20250207/gosduma-1997863973.html

https://ria.ru/20250302/lgoty-1898489826.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф