https://ria.ru/20250304/gosduma-2002874380.html

Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов

Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 04.03.2025

Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов

Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:48:00+03:00

2025-03-04T02:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА Новости. "Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – июнь 2025 года", - сказано в решении комитета. Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы. По мнению автора инициативы, законопроект разработан для защиты граждан РФ в информационном пространстве от недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества.

https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html

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общество, россия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр