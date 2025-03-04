Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – июнь 2025 года", - сказано в решении комитета.
В РАН назвали тарологов мошенниками
15 ноября 2024, 08:50
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы.
По мнению автора инициативы, законопроект разработан для защиты граждан РФ в информационном пространстве от недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества.
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