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Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 04.03.2025
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02:48 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002874380.html
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 04.03.2025
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:48:00+03:00
2025-03-04T02:48:00+03:00
общество
россия
андрей свинцов
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА Новости. "Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – июнь 2025 года", - сказано в решении комитета. Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы. По мнению автора инициативы, законопроект разработан для защиты граждан РФ в информационном пространстве от недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества.
https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html
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общество, россия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы тарологов

Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума может в июне рассмотреть законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из документа профильного комитета ГД, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении – июнь 2025 года", - сказано в решении комитета.
Карты таро - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В РАН назвали тарологов мошенниками
15 ноября 2024, 08:50
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы.
По мнению автора инициативы, законопроект разработан для защиты граждан РФ в информационном пространстве от недобросовестных "советчиков", отрицательно влияющих на физическое и психическое здоровье человека и общества.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
РАН поддержала идею законодательно запретить услуги тарологов
17 ноября 2024, 10:35
 
ОбществоРоссияАндрей СвинцовГосдума РФЛДПР
 
 
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