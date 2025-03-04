https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869619.html

В Госдуму внесут проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет

В Госдуму внесут проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет - РИА Новости, 04.03.2025

В Госдуму внесут проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:20:00+03:00

2025-03-04T01:20:00+03:00

2025-03-04T01:20:00+03:00

экономика

россия

сергей миронов

александр бабаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается увеличить с 75% до 80% долю прибыли ЦБ РФ, которая направляется в федеральный бюджет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы во вторник. "Предлагается увеличить долю прибыли Банка России, направляемую в федеральный бюджет, с 75% до 80%.…Дополнительные 5% прибыли, направляемые в федеральный бюджет, могут быть использованы для реализации социально ориентированных проектов", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что действующее законодательство обязывает Банк России перечислять в федеральный бюджет 75% своей прибыли, предлагается увеличить эту долю до 80%. По мнению авторов инициативы, эти средства могут быть направлены, например, на поддержку сельского хозяйства через льготное кредитование фермеров и малых предприятий, а также на развитие программ льготной сельской ипотеки. "Наше предложение позволит сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социальных программ, национальных проектов и программ развития экономики России. По сути, это скрытые налоговые резервы, которые до сих пор не использовались, но они могут понадобиться для снижения налоговой нагрузки на граждан, предприятия и бизнес", – рассказал РИА Новости Миронов. Он отметил, что оставшиеся 25% прибыли ЦБ РФ распределяет в резервы, на покрытие убытков и в фонды различного назначения, но эффективность этих вложений он считает спорной. "Надеюсь, в ближайшие годы эффективность работы Центробанка будет повышаться, а пока надо решить вопрос с увеличением отчислений в бюджет", – добавил он. Лидер эсеров подчеркнул, что в случае принятия данной инициативы в распоряжении Банка России останется 20% прибыли, что будет "более чем достаточно для пополнения резервов, реагирования на экономические вызовы и обеспечение текущей операционной деятельности".

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002847454.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002755693.html

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экономика, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)