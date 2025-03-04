https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869441.html
В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню
В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню - РИА Новости, 04.03.2025
В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу сходить в русскую баню,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:17:00+03:00
2025-03-04T01:17:00+03:00
2025-03-04T01:17:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу сходить в русскую баню, чтобы раз и навсегда отмыться от русофобии. Ранее Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться за стол переговоров. "Считаю, что со стороны Александра Стубба правильным было бы не раздавать разящие своей неискренностью советы, не на словах, а на деле стать отличным для всех примером, самому сходить в хорошую русскую баню и тщательно отмыться от русофобии, а также прилипших к нему лжи, интриг и предательства национальных интересов Финляндии, связанных с созданием искусственной напряженности в отношениях с Россией", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно с подачи Стубба в Финляндии принимаются откровенно враждебные по отношению к России решения, которые ни экономически, ни политически не мотивированы. "Эти решения обескураживают и ставят в тупик, вызывая недоумение как у народа Финляндии, так и соседней России", - сказал депутат. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002868391.html
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финляндия, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф, конгресс сша
Финляндия, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Конгресс США
В Госдуме посоветовали президенту Финляндии сходить в баню
Депутат Шеремет: президенту Финляндии стоит отмыться от русофобии в русской бане