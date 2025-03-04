В Госдуме осудили планы ЕС по вооружению Украины
Депутат Ивлев: Запад способствует продолжению конфликта "до последнего украинца"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что страны Западной Европы, продолжая оказывать военную помощь Украине, способствуют тем самым продолжению военного конфликта "до последнего украинца".
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира".
"Страны Западной Европы не только не хотят мира, что подтвердили в Лондоне, они намерены и дальше поставлять военную технику и вооружения на берега Днепра до тех пор, пока не закончатся украинцы. Однако каждый день такой помощи приближает не успех, а неизбежный и бесславный конец киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости.
Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.