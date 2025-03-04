https://ria.ru/20250304/gosduma-2002868391.html

В Госдуме осудили планы ЕС по вооружению Украины

В Госдуме осудили планы ЕС по вооружению Украины - РИА Новости, 04.03.2025

В Госдуме осудили планы ЕС по вооружению Украины

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что страны Западной Европы, продолжая оказывать военную помощь Украине,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T01:03:00+03:00

2025-03-04T01:03:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что страны Западной Европы, продолжая оказывать военную помощь Украине, способствуют тем самым продолжению военного конфликта "до последнего украинца". Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". "Страны Западной Европы не только не хотят мира, что подтвердили в Лондоне, они намерены и дальше поставлять военную технику и вооружения на берега Днепра до тех пор, пока не закончатся украинцы. Однако каждый день такой помощи приближает не успех, а неизбежный и бесславный конец киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, так называемый саммит в Лондоне по поиску путей мира для Украины по факту имел милитаристский уклон и носил характер бурлеска. Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002845857.html

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002699876.html

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украина, россия, лондон, леонид ивлев, кир стармер, сергей лавров, нато, госдума рф, евросоюз