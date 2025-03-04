https://ria.ru/20250304/glava-2002903026.html
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста - РИА Новости, 04.03.2025
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста
Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:05:00+03:00
2025-03-04T10:05:00+03:00
2025-03-04T13:23:00+03:00
камень-на-оби
алтайский край
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002952385_0:196:1200:871_1920x0_80_0_0_4693bb69fe23c4040e860b61c07f639d.jpg
БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства, соответствующее решение принял суд, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Судом удовлетворены исковые требования Каменского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции", - отметила Антошкина. Она рассказала, что чиновник был обязан предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. "Вместе с тем проверкой достоверности и полноты сведений установлены факты ненадлежащего исполнения требований за 2021-2023 годы. По фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Каменской межрайонной прокуратурой в ноябре 2024 года в адрес Каменского городского Совета депутатов внесено представление", - отметила помощник прокурора. Она добавила, что по результатам рассмотрения надзорной меры на очередном заседании Каменского городского Совета депутатов принято решение - требования прокурора удовлетворены частично, к Чернышову применена мера ответственности в виде предупреждения и рекомендовано не допускать подобных нарушений впредь. В удовлетворении требования представления о досрочном прекращении полномочий главы города отказано. "Это явилось основанием для обращения прокурора в суд, которым в настоящее время принято соответствующее решение", - подчеркнула Антошкина.
https://ria.ru/20250204/buryatiya-1997221221.html
https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html
камень-на-оби
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002952385_0:207:1200:1107_1920x0_80_0_0_5a2d13f163b173a2f3ae2800edb41800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камень-на-оби, алтайский край, политика
Камень-на-Оби, Алтайский край, Политика
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста
Главу Камня-на-Оби на Алтае Чернышова лишили поста из-за утраты доверия
БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства, соответствующее решение принял суд, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Судом удовлетворены исковые требования Каменского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Камень-на-Оби
Евгения Чернышова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции", - отметила Антошкина.
Она рассказала, что чиновник был обязан предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи.
"Вместе с тем проверкой достоверности и полноты сведений установлены факты ненадлежащего исполнения требований за 2021-2023 годы. По фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Каменской межрайонной прокуратурой в ноябре 2024 года в адрес Каменского городского Совета депутатов внесено представление", - отметила помощник прокурора.
Она добавила, что по результатам рассмотрения надзорной меры на очередном заседании Каменского городского Совета депутатов принято решение - требования прокурора удовлетворены частично, к Чернышову применена мера ответственности в виде предупреждения и рекомендовано не допускать подобных нарушений впредь. В удовлетворении требования представления о досрочном прекращении полномочий главы города отказано.
"Это явилось основанием для обращения прокурора в суд, которым в настоящее время принято соответствующее решение", - подчеркнула Антошкина.