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Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста - РИА Новости, 04.03.2025
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10:05 04.03.2025 (обновлено: 13:23 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/glava-2002903026.html
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста - РИА Новости, 04.03.2025
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста
Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:05:00+03:00
2025-03-04T13:23:00+03:00
камень-на-оби
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политика
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства, соответствующее решение принял суд, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Судом удовлетворены исковые требования Каменского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции", - отметила Антошкина. Она рассказала, что чиновник был обязан предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. "Вместе с тем проверкой достоверности и полноты сведений установлены факты ненадлежащего исполнения требований за 2021-2023 годы. По фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Каменской межрайонной прокуратурой в ноябре 2024 года в адрес Каменского городского Совета депутатов внесено представление", - отметила помощник прокурора. Она добавила, что по результатам рассмотрения надзорной меры на очередном заседании Каменского городского Совета депутатов принято решение - требования прокурора удовлетворены частично, к Чернышову применена мера ответственности в виде предупреждения и рекомендовано не допускать подобных нарушений впредь. В удовлетворении требования представления о досрочном прекращении полномочий главы города отказано. "Это явилось основанием для обращения прокурора в суд, которым в настоящее время принято соответствующее решение", - подчеркнула Антошкина.
https://ria.ru/20250204/buryatiya-1997221221.html
https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html
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камень-на-оби, алтайский край, политика
Камень-на-Оби, Алтайский край, Политика
Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста

Главу Камня-на-Оби на Алтае Чернышова лишили поста из-за утраты доверия

© Фото : Каменский район Алтайского края/ВКонтактеЕвгений Чернышов
Евгений Чернышов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Каменский район Алтайского края/ВКонтакте
Евгений Чернышов. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства, соответствующее решение принял суд, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Судом удовлетворены исковые требования Каменского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции", - отметила Антошкина.
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Она рассказала, что чиновник был обязан предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи.
"Вместе с тем проверкой достоверности и полноты сведений установлены факты ненадлежащего исполнения требований за 2021-2023 годы. По фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Каменской межрайонной прокуратурой в ноябре 2024 года в адрес Каменского городского Совета депутатов внесено представление", - отметила помощник прокурора.
Она добавила, что по результатам рассмотрения надзорной меры на очередном заседании Каменского городского Совета депутатов принято решение - требования прокурора удовлетворены частично, к Чернышову применена мера ответственности в виде предупреждения и рекомендовано не допускать подобных нарушений впредь. В удовлетворении требования представления о досрочном прекращении полномочий главы города отказано.
"Это явилось основанием для обращения прокурора в суд, которым в настоящее время принято соответствующее решение", - подчеркнула Антошкина.
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