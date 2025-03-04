https://ria.ru/20250304/glava-2002903026.html

Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста

Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста - РИА Новости, 04.03.2025

Главу Камня-на-Оби на Алтае лишили поста

Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:05:00+03:00

2025-03-04T10:05:00+03:00

2025-03-04T13:23:00+03:00

камень-на-оби

алтайский край

политика

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Главу города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в Алтайском крае лишили поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства, соответствующее решение принял суд, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Судом удовлетворены исковые требования Каменского межрайонного прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Камень-на-Оби Евгения Чернышова в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции", - отметила Антошкина. Она рассказала, что чиновник был обязан предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи. "Вместе с тем проверкой достоверности и полноты сведений установлены факты ненадлежащего исполнения требований за 2021-2023 годы. По фактам выявленных нарушений антикоррупционного законодательства Каменской межрайонной прокуратурой в ноябре 2024 года в адрес Каменского городского Совета депутатов внесено представление", - отметила помощник прокурора. Она добавила, что по результатам рассмотрения надзорной меры на очередном заседании Каменского городского Совета депутатов принято решение - требования прокурора удовлетворены частично, к Чернышову применена мера ответственности в виде предупреждения и рекомендовано не допускать подобных нарушений впредь. В удовлетворении требования представления о досрочном прекращении полномочий главы города отказано. "Это явилось основанием для обращения прокурора в суд, которым в настоящее время принято соответствующее решение", - подчеркнула Антошкина.

https://ria.ru/20250204/buryatiya-1997221221.html

https://ria.ru/20250224/gosobvinenie--2001261036.html

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камень-на-оби, алтайский край, политика