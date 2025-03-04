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Россияне не пострадали при наезде автомобиля на людей в Мангейме - РИА Новости, 04.03.2025
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22:21 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/germaniya-2003076223.html
Россияне не пострадали при наезде автомобиля на людей в Мангейме
Россияне не пострадали при наезде автомобиля на людей в Мангейме - РИА Новости, 04.03.2025
Россияне не пострадали при наезде автомобиля на людей в Мангейме
Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком Мангейме нет граждан России, сообщило во вторник вечером генеральное консульство РФ в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:21:00+03:00
2025-03-04T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком Мангейме нет граждан России, сообщило во вторник вечером генеральное консульство РФ в Бонне в Telegram-канале. "Относительно инцидента, произошедшего 3 марта около 12 часов дня (14.00 мск) в центре Мангейма, получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших россияне на данный момент отсутствуют", - говорится в заявлении генконсульства. В понедельник днем автомобиль въехал в толпу в Мангейме. По данным полиции, в результате наезда погибли два человека, еще одиннадцать пострадали, причем пять из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, который, по сведениям правоохранителей, страдает от психического заболевания и не является экстремистом. За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся. Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. По данным полиции, наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html
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в мире, мангейм, германия, россия
В мире, Мангейм, Германия, Россия
Россияне не пострадали при наезде автомобиля на людей в Мангейме

Генконсульство: среди пострадавших от наезда авто в Мангейме нет граждан России

© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerПолиция у места наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
Полиция у места наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
Полиция у места наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в немецком Мангейме нет граждан России, сообщило во вторник вечером генеральное консульство РФ в Бонне в Telegram-канале.
"Относительно инцидента, произошедшего 3 марта около 12 часов дня (14.00 мск) в центре Мангейма, получили от местной полиции подтверждение, что среди пострадавших россияне на данный момент отсутствуют", - говорится в заявлении генконсульства.
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3 марта, 17:48
В понедельник днем автомобиль въехал в толпу в Мангейме. По данным полиции, в результате наезда погибли два человека, еще одиннадцать пострадали, причем пять из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый - 40-летний гражданин Германии, который, по сведениям правоохранителей, страдает от психического заболевания и не является экстремистом.
За последнее время в Германии произошло несколько наездов автомобилей на пешеходов, эти случаи получили большой резонанс.
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Прокуратура раскрыла подробности дела о наезде на толпу в Мангейме
3 марта, 22:39
Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Сообщалось о 39 пострадавших, включая двух позднее скончавшихся.
Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что в результате нападения погибли шесть человек, более 200 получили ранения. По данным полиции, наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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Вчера, 22:10
 
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