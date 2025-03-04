https://ria.ru/20250304/gd-2002903284.html

В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах - РИА Новости, 04.03.2025

В Госдуме предложили запретить камеры-треноги на дорогах

Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в МВД РФ с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:07:00+03:00

2025-03-04T10:07:00+03:00

2025-03-04T10:08:00+03:00

общество

владислав даванков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в МВД РФ с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации правонарушений (треног) на дорогах России, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести запрет на использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений (так называемых "треног") на дорогах Российской Федерации", - сказано в документе. Отмечается, что это позволит защитить права людей от незаконных штрафов, снизит финансовую нагрузку на водителей, уменьшив количество штрафов за превышение скорости в местах с неочевидными для водителей ограничениями и в районах с низким риском ДТП. "При этом запрет на использование "треног" не окажет значительного влияния на увеличение числа ДТП, поскольку нарушение скоростного режима не является основной", - уточняется в документе. Согласно обращению Даванкова, "некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений". "Кроме того, некоторые недобросовестные операторы мобильных систем фиксации нарушений устанавливают камеры видеофиксации с нарушением требований и намеренно увеличивают погрешность измерений, что приводит к ущемлению прав владельцев транспортных средств. Обжалование таких незаконных постановлений требует значительных затрат времени, усилий и финансовых средств, а также потому, что мобильные камеры могут менять свое местоположение ежедневно", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html

https://ria.ru/20250301/uchet-2002377563.html

https://ria.ru/20240901/kamery-1969755112.html

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общество, владислав даванков