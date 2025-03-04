https://ria.ru/20250304/gazovschiki-2002870107.html

Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам

Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам - РИА Новости, 04.03.2025

Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам

Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T02:17:00+03:00

2025-03-04T02:17:00+03:00

2025-03-04T02:17:00+03:00

общество

жилье

яковлев и партнеры

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.Он напомнил, что сейчас добиться того, чтобы жилец пустил в квартиру сотрудников газовых служб, долго и сложно. В случае принятия новации все станет проще: за отказом последует судебное решение в пользу газовиков. Тогда проникновение будет осуществлено в принудительном порядке при участии приставов и сотрудников правоохранительных органов.“Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери”, — пояснил юрист, добавив, что это крайняя мера.Он напомнил о риске применения новых возможностей для получения незаконного доступа в квартиры граждан со стороны мошенников, коллекторов, криминальных структур. Инициативу следует доработать, чтобы не допустить такого, подчеркнул Сергеев.

https://ria.ru/20250217/plita-1999734622.html

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общество, жилье, яковлев и партнеры