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Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам - РИА Новости, 04.03.2025
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02:17 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/gazovschiki-2002870107.html
Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам
Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам - РИА Новости, 04.03.2025
Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам
Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:17:00+03:00
2025-03-04T02:17:00+03:00
общество
жилье
яковлев и партнеры
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.Он напомнил, что сейчас добиться того, чтобы жилец пустил в квартиру сотрудников газовых служб, долго и сложно. В случае принятия новации все станет проще: за отказом последует судебное решение в пользу газовиков. Тогда проникновение будет осуществлено в принудительном порядке при участии приставов и сотрудников правоохранительных органов.“Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери”, — пояснил юрист, добавив, что это крайняя мера.Он напомнил о риске применения новых возможностей для получения незаконного доступа в квартиры граждан со стороны мошенников, коллекторов, криминальных структур. Инициативу следует доработать, чтобы не допустить такого, подчеркнул Сергеев.
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общество, жилье, яковлев и партнеры
Общество, Жилье, Яковлев и партнеры
Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам

Юрист Сергеев: идея упрощенного допуска газовщиков в дом имеет подводные камни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
Он напомнил, что сейчас добиться того, чтобы жилец пустил в квартиру сотрудников газовых служб, долго и сложно. В случае принятия новации все станет проще: за отказом последует судебное решение в пользу газовиков. Тогда проникновение будет осуществлено в принудительном порядке при участии приставов и сотрудников правоохранительных органов.
«
“Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери”, — пояснил юрист, добавив, что это крайняя мера.
Он напомнил о риске применения новых возможностей для получения незаконного доступа в квартиры граждан со стороны мошенников, коллекторов, криминальных структур. Инициативу следует доработать, чтобы не допустить такого, подчеркнул Сергеев.
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ОбществоЖильеЯковлев и партнеры
 
 
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