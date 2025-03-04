Юрист объяснил, что будет, если не открывать дверь газовщикам
Юрист Сергеев: идея упрощенного допуска газовщиков в дом имеет подводные камни
Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Идея упростить для газовых служб доступ в квартиры граждан продиктована безопасностью, но имеет подводные камни, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.
Он напомнил, что сейчас добиться того, чтобы жилец пустил в квартиру сотрудников газовых служб, долго и сложно. В случае принятия новации все станет проще: за отказом последует судебное решение в пользу газовиков. Тогда проникновение будет осуществлено в принудительном порядке при участии приставов и сотрудников правоохранительных органов.
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“Хотя законопроект не содержит прямого указания на возможность взлома двери, в случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери”, — пояснил юрист, добавив, что это крайняя мера.
Он напомнил о риске применения новых возможностей для получения незаконного доступа в квартиры граждан со стороны мошенников, коллекторов, криминальных структур. Инициативу следует доработать, чтобы не допустить такого, подчеркнул Сергеев.
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