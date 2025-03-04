https://ria.ru/20250304/gaz-2002820132.html

"До конца марта". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться

"До конца марта". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться - РИА Новости, 04.03.2025

"До конца марта". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться

Немецкие промышленники надеются на возобновление поставок газа из России. На востоке страны призывают готовиться к переговорам, на западе же уверены, что... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T08:00:00+03:00

2025-03-04T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Немецкие промышленники надеются на возобновление поставок газа из России. На востоке страны призывают готовиться к переговорам, на западе же уверены, что справятся сами. Тем не менее хранилища стремительно пустеют, а крупные заводы закрываются. Что сейчас происходит в Германии — в материале РИА Новости.Ненапрасные усилияТри года без российского газа не прошли даром, пишет Bloomberg: крупнейшая экономика Европы существенно сократилась. Компании вынуждены переносить производство за границу или вовсе закрывать предприятия. Так, с 1 марта прекратил работу завод Audi в Брюсселе, принадлежащий концерну Volkswagen. Площадка функционировала с 1949 года.В компании планировали продержаться до 2027-го, но дела пошли хуже, чем ожидалось. За 2024 год мировые показатели продаж упали почти на 12%, в Германии — на 21,3%. Сказалось снижение спроса в КНР, к тому же концерн не выдерживает конкуренции с Поднебесной. Несмотря на интерес китайской компании Nio и еще нескольких инвесторов, договориться не удалось. Как сообщил операционный директор Volkswagen AG Герд Уокер, никто из 26 претендентов не предложил "жизнеспособной и устойчивой концепции".В итоге три тысячи рабочих потеряли места. Так компания сэкономит порядка миллиарда евро в год, а к 2030-му планирует ужаться еще на восемь."Неудивительно, что при текущих ценах на газ и, соответственно, электроэнергию промышленность оказывается в тупике. В Германии целые отрасли выстраивались на дешевых и обильных поставках энергоресурсов из России", — отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Тяжело не только автопрому — страдают многие энергоемкие производства. Так, глава одной из крупнейших химических промышленных компаний, комплекса "Леуна", Кристоф Гюнтер убежден, что единственный способ возродить подобные отрасли — снова получать дешевый российский газ. Чтобы внести вклад в восстановление Украины, Германия должна быть экономически сильной, приводит его слова Bloomberg. В этой связи возвращение к поставкам топлива из России "было бы логичным".С ним соглашается и представитель SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, занимающейся производством аммиака и мочевины. Промышленники возлагают большие надежды на Трампа и ожидают восстановления российских поставок, как только в Европе установится мир. Тогда транзит могут снова пустить через Украину или оставшуюся ветку "Северного потока".Мнения разошлисьОднако на западе страны с этим не согласны. Представитель Министерства экономики Германии не стал комментировать слухи о возобновлении поставок российского газа и расплывчато заявил, что энергетическая безопасность входит в число стратегических задач государства.Возможно, речь идет о плане ЕС полностью отказаться от закупок у Москвы к 2027 году. Дорожная карта проекта должна появиться уже к концу этого марта. Контракты с "Газпромом" разорваны, строятся дополнительные терминалы СПГ.Немецкие промышленники и эксперты полагают, что Брюссель все же сделает лазейку и не перекроет вентиль окончательно, чтобы не было резкого скачка цен."Хотя некоторые европейские покупатели все еще могут рассматривать краткосрочные транзитные решения, политики ЕС сделали это стратегическим приоритетом, поэтому разрешить это противоречие будет непросто", — приводит Bloomberg слова исследователя Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяны Митровой.Заманчивое предложениеЗа возобновление связей с Россией выступают прежде всего региональные власти, имеющие дело с реальной экономикой, подчеркивают аналитики."С точки зрения здравого смысла и экономических интересов не было никакого резона разрывать энергетические и особенно газовые связи с Россией. Восстановление же должно и будет иметь в основе политическое решение, которое, похоже, действительно зреет в том или ином виде", — считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.По его мнению, соглашение отвечает и интересам Москвы, так как Европа — исторически удобный, понятный и платежеспособный рынок сбыта. Однако России, указывает эксперт, необходимы гарантии бесперебойной работы инфраструктуры и отказа от политической дискриминации в будущем.Многие институты взаимодействия придется восстанавливать "из пепла" или строить новые форматы работы. То есть будет непросто.Пока европейцы продолжают расходовать запасы: уровень в хранилищах опустился до 38,54%. По данным Gas Infrastructure Europe, в феврале отбор из ПХГ вырос до рекордных значений с 2018-го, а цены на топливо прибавили пять процентов и достигли отметки в 542 доллара за тысячу кубометров.Мало того что зима оказалась холоднее, чем в предыдущие годы, и поставки из России сократились почти вдвое, часть топлива тянет на себя и Украина, объясняет Игорь Юшков. В конечном счете ускоренный расход придется компенсировать закупками летом, значит, цены останутся высокими. А это, в свою очередь, будет подогревать недовольство граждан и провоцировать протесты.

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

https://ria.ru/20250203/byudzhet-1996632696.html

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спг, германия, сша, дональд трамп, экономика, россия