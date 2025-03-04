https://ria.ru/20250304/ganchev-2003039726.html

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области - РИА Новости, 04.03.2025

Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области

Двое жителей села Великий Выселок Харьковской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:22:00+03:00

2025-03-04T18:22:00+03:00

2025-03-04T18:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003039185_43:0:1019:549_1920x0_80_0_0_24e3f6bcba6fed96390c744b2fffbe36.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Двое жителей села Великий Выселок Харьковской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Украинский беспилотник атаковал двух мирных жителей села Великий Выселок. В результате удара они получили осколочные ранения. На место теракта выдвинулись сотрудники ВГА (администрации – ред.) Купянского района и доставили пострадавших в медучреждение Российской Федерации", - сообщил Ганчев. По его информации, ВСУ обстреляли также еще села Новоегоровка, Граково, Терны и Пески, в двух последних повреждены дома. По словам Ганчева, правоохранительные органы харьковской администрации возбудили уголовное дело по факту совершенного теракта в отношении жителей Харьковской области.

https://ria.ru/20250304/konvoy-2002970225.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина