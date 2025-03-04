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Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области - РИА Новости, 04.03.2025
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области
Двое жителей села Великий Выселок Харьковской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:22:00+03:00
2025-03-04T18:22:00+03:00
2025-03-04T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Двое жителей села Великий Выселок Харьковской области получили ранения в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Украинский беспилотник атаковал двух мирных жителей села Великий Выселок. В результате удара они получили осколочные ранения. На место теракта выдвинулись сотрудники ВГА (администрации – ред.) Купянского района и доставили пострадавших в медучреждение Российской Федерации", - сообщил Ганчев. По его информации, ВСУ обстреляли также еще села Новоегоровка, Граково, Терны и Пески, в двух последних повреждены дома. По словам Ганчева, правоохранительные органы харьковской администрации возбудили уголовное дело по факту совершенного теракта в отношении жителей Харьковской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина
Дрон ВСУ ранил двух мирных жителей Харьковской области
Ганчев: двое жителей харьковского села пострадали при атаке дрона ВСУ