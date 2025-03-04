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СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России - РИА Новости, 04.03.2025
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03:33 04.03.2025 (обновлено: 04:30 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html
СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России
СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России
Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, утверждает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T03:33:00+03:00
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эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.&quot;Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии&quot;, — говорится в материале.По данным газеты, предложение хорошо восприняли другие европейские страны, но до согласия по данном вопросу пока далеко. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение. "Все больше и больше стран готовы использовать замороженные активы РФ в качестве рычага", — заявил собеседник издания.При этом в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html
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россия, украина, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, хдс/хсс, g7
Россия, Украина, Франция, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, ХДС/ХСС, G7
СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России

FT: Франция хочет обеспечить безопасность Украины замороженными активами России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«

"Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии", — говорится в материале.

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По данным газеты, предложение хорошо восприняли другие европейские страны, но до согласия по данном вопросу пока далеко. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение.
"Все больше и больше стран готовы использовать замороженные активы РФ в качестве рычага", — заявил собеседник издания.
При этом в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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