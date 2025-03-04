https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html

СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России

СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России

Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, утверждает газета Financial Times со ссылкой... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:33:00+03:00

2025-03-04T03:33:00+03:00

2025-03-04T04:30:00+03:00

россия

украина

франция

фридрих мерц

эммануэль макрон

сергей лавров

евросоюз

хдс/хсс

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Франция предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Французские чиновники обсудили предложение о конфискации активов европейскими столицами в случае, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Приверженцы соглашения о прекращении огня рассматривают это как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение и предоставить Киеву гарантии", — говорится в материале.По данным газеты, предложение хорошо восприняли другие европейские страны, но до согласия по данном вопросу пока далеко. Тем не менее, как сообщил источник, лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать это предложение. "Все больше и больше стран готовы использовать замороженные активы РФ в качестве рычага", — заявил собеседник издания.При этом в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что конфисковать замороженные активы России невозможно, это противоречит международному праву.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002782685.html

https://ria.ru/20250303/mid-2002754975.html

россия

украина

франция

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россия, украина, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, хдс/хсс, g7