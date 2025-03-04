https://ria.ru/20250304/fond-2002989390.html
"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации
"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации
Благотворительный "Фонд Ройзмана*" осуществлял сборы денег на счета, не принадлежащие организации, от имени самого фонда, следует из судебных документов,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:35:00+03:00
2025-03-04T15:35:00+03:00
2025-03-04T15:35:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" осуществлял сборы денег на счета, не принадлежащие организации, от имени самого фонда, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что от имени организации сбор средств на счета, не принадлежащие организации, осуществляла Гусейнова Л.Н., являющаяся сотрудником фонда до середины марта 2023 года", – говорится в материалах. Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке инстанции. Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства и от иностранных источников, но не отражал это официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана*, ресторан. К тому же, заявлялось, что благотворительный фонд оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал Ройзман*. Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существует с 2015 года, он поддерживает некоммерческие инициативы Свердловской области, адресно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.* Лицо, признанное иноагетом в России
https://ria.ru/20250304/royzman-2002925755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, россия, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия
Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Происшествия
"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации
"Фонд Ройзмана" собирал деньги на счета сотрудницы, не принадлежащие организации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" осуществлял сборы денег на счета, не принадлежащие организации, от имени самого фонда, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что от имени организации сбор средств на счета, не принадлежащие организации, осуществляла Гусейнова Л.Н., являющаяся сотрудником фонда до середины марта 2023 года", – говорится в материалах.
Главное управление Минюста России
по Свердловской области
организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга
был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке инстанции.
Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению".
В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства и от иностранных источников, но не отражал это официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана*, ресторан. К тому же, заявлялось, что благотворительный фонд оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал Ройзман
*.
Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существует с 2015 года, он поддерживает некоммерческие инициативы Свердловской области, адресно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.
* Лицо, признанное иноагетом в России