https://ria.ru/20250304/fond-2002989390.html

"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации

"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации - РИА Новости, 04.03.2025

"Фонд Ройзмана*" собирал деньги на счета, не принадлежащие организации

Благотворительный "Фонд Ройзмана*" осуществлял сборы денег на счета, не принадлежащие организации, от имени самого фонда, следует из судебных документов,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:35:00+03:00

2025-03-04T15:35:00+03:00

2025-03-04T15:35:00+03:00

свердловская область

россия

екатеринбург

евгений ройзман

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" осуществлял сборы денег на счета, не принадлежащие организации, от имени самого фонда, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что от имени организации сбор средств на счета, не принадлежащие организации, осуществляла Гусейнова Л.Н., являющаяся сотрудником фонда до середины марта 2023 года", – говорится в материалах. Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке инстанции. Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства и от иностранных источников, но не отражал это официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана*, ресторан. К тому же, заявлялось, что благотворительный фонд оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал Ройзман*. Как указано на сайте организации, "Фонд Ройзмана*" существует с 2015 года, он поддерживает некоммерческие инициативы Свердловской области, адресно помогает людям в трудных жизненных ситуациях.* Лицо, признанное иноагетом в России

https://ria.ru/20250304/royzman-2002925755.html

https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html

свердловская область

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, россия, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия