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"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований - РИА Новости, 04.03.2025
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11:30 04.03.2025 (обновлено: 13:34 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/fond-2002946024.html
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы, следует из судебных документов, РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:30:00+03:00
2025-03-04T13:34:00+03:00
свердловская область
евгений ройзман
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" сделал вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск о приостановлении деятельности общественного объединения был направлен министерством юстиции по Свердловской области. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, говорится в картотеке инстанции."В результате общая сумма денежных средств, не использованных по целевому назначению… составила 222,4 миллиона рублей. До настоящего времени остаток собранных средств находится на расчетном счете фонда, на который ежемесячно начисляется процент кредитной организацией, что является внереализационным доходом организации, используемым не по назначению пожертвований. Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено", - говорится в акте проверки. Отмечается, что факт присвоения денежных средств и их нецелевого использования также подтверждается информаций УЭБ противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по их целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста заявлялось, что у фонда были покупки и "на неуставные цели", в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана* и другое, а финансировали фонд также и иностранные источники.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html
https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html
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свердловская область, евгений ройзман, происшествия
Свердловская область, Евгений Ройзман, Происшествия
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований

"Фонд Ройзмана" сделал вклад на сумму неиспользованных на лечение пожертвований

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" сделал вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск о приостановлении деятельности общественного объединения был направлен министерством юстиции по Свердловской области. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, говорится в картотеке инстанции.
Евгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
Вчера, 11:25
"В результате общая сумма денежных средств, не использованных по целевому назначению… составила 222,4 миллиона рублей. До настоящего времени остаток собранных средств находится на расчетном счете фонда, на который ежемесячно начисляется процент кредитной организацией, что является внереализационным доходом организации, используемым не по назначению пожертвований. Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено", - говорится в акте проверки.
Отмечается, что факт присвоения денежных средств и их нецелевого использования также подтверждается информаций УЭБ противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по их целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста заявлялось, что у фонда были покупки и "на неуставные цели", в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана* и другое, а финансировали фонд также и иностранные источники.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Вчера, 11:12
 
Свердловская областьЕвгений РойзманПроисшествия
 
 
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