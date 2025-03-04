https://ria.ru/20250304/fond-2002946024.html

"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований

"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований - РИА Новости, 04.03.2025

"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований

"Фонд Ройзмана*" сделал вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы, следует из судебных документов, РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:30:00+03:00

2025-03-04T11:30:00+03:00

2025-03-04T13:34:00+03:00

свердловская область

евгений ройзман

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812117579_0:155:3072:1882_1920x0_80_0_0_05ebaeb7bd2db23819e2e24ee63fd5ec.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" сделал вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск о приостановлении деятельности общественного объединения был направлен министерством юстиции по Свердловской области. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, говорится в картотеке инстанции."В результате общая сумма денежных средств, не использованных по целевому назначению… составила 222,4 миллиона рублей. До настоящего времени остаток собранных средств находится на расчетном счете фонда, на который ежемесячно начисляется процент кредитной организацией, что является внереализационным доходом организации, используемым не по назначению пожертвований. Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено", - говорится в акте проверки. Отмечается, что факт присвоения денежных средств и их нецелевого использования также подтверждается информаций УЭБ противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по их целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста заявлялось, что у фонда были покупки и "на неуставные цели", в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана* и другое, а финансировали фонд также и иностранные источники.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html

https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, евгений ройзман, происшествия