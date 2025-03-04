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"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине - РИА Новости, 04.03.2025
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12:33 04.03.2025 (обновлено: 13:02 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/fond-2002939177.html
"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине
"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине
Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, следует из судебных документов, РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:33:00+03:00
2025-03-04T13:02:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
екатеринбург
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда. Экс-мэр попал в ДТП в мае 2023 года – как писали тогда местные СМИ, на новом внедорожнике, за который якобы еще не расплатился. Согласно судебным документам, авария с участием Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser, принадлежащей Ройзману*, произошла 27 мая 2023 года. "Ремонт Chevrolet Niva в связи с ДТП, виновником которого признан Ройзман*, был осуществлен за счет средств организации", – говорится в акте проверки. Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html
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россия
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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, евгений ройзман
Происшествия, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Евгений Ройзман
"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине

"Фонд Ройзмана" оплатил ремонт авто после ДТП, виновником которого стал он сам

© AP Photo / Vladimir PodoksyonovЕвгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Vladimir Podoksyonov
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Вчера, 11:12
Экс-мэр попал в ДТП в мае 2023 года – как писали тогда местные СМИ, на новом внедорожнике, за который якобы еще не расплатился. Согласно судебным документам, авария с участием Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser, принадлежащей Ройзману*, произошла 27 мая 2023 года.
"Ремонт Chevrolet Niva в связи с ДТП, виновником которого признан Ройзман*, был осуществлен за счет средств организации", – говорится в акте проверки.
Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению".
В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Евгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
Вчера, 11:25
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЕкатеринбургЕвгений Ройзман
 
 
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