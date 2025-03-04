https://ria.ru/20250304/fond-2002939177.html

"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине

"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине - РИА Новости, 04.03.2025

"Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт авто после ДТП, произошедшего по его вине

Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, следует из судебных документов, РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:33:00+03:00

2025-03-04T12:33:00+03:00

2025-03-04T13:02:00+03:00

происшествия

россия

свердловская область

екатеринбург

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Главное управление Минюста России по Свердловской области организовало проверку благотворительного "Фонда Ройзмана*", после которой в Октябрьский районный суд Екатеринбурга был подан иск о ликвидации фонда. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда. Экс-мэр попал в ДТП в мае 2023 года – как писали тогда местные СМИ, на новом внедорожнике, за который якобы еще не расплатился. Согласно судебным документам, авария с участием Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser, принадлежащей Ройзману*, произошла 27 мая 2023 года. "Ремонт Chevrolet Niva в связи с ДТП, виновником которого признан Ройзман*, был осуществлен за счет средств организации", – говорится в акте проверки. Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату в ресторане.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html

https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург, евгений ройзман