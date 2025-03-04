https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:08:00+03:00
2025-03-04T11:08:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установлены факты расходования денежных средств, не соответствующие уставным целям организации. Оплата новогоднего мероприятия для сотрудников организации. Оплата в ресторане на сумму 42 тысячи рублей (декабрь 2023 года). Оплата цветочной композиции на сумму 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзману*. Оплата обеда врачам, в том числе алкогольной продукции", – говорится в материалах.Главное управление Минюста России по Свердловской области подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана*, первое заседание по иску назначено на 2 апреля.Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста также заявлялось, что финансировали фонд в том числе и иностранные источники, а сама организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html
https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
"Фонд Ройзмана" тратил деньги на неуставные цели, включая покупку алкоголя
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлены факты расходования денежных средств, не соответствующие уставным целям организации. Оплата новогоднего мероприятия для сотрудников организации. Оплата в ресторане на сумму 42 тысячи рублей (декабрь 2023 года). Оплата цветочной композиции на сумму 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзману*. Оплата обеда врачам, в том числе алкогольной продукции", – говорится в материалах.
Главное управление Минюста России по Свердловской области подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана*, первое заседание по иску назначено на 2 апреля.
Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста также заявлялось, что финансировали фонд в том числе и иностранные источники, а сама организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.