https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html

"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели

"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели - РИА Новости, 04.03.2025

"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели

Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:08:00+03:00

2025-03-04T11:08:00+03:00

2025-03-04T13:52:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установлены факты расходования денежных средств, не соответствующие уставным целям организации. Оплата новогоднего мероприятия для сотрудников организации. Оплата в ресторане на сумму 42 тысячи рублей (декабрь 2023 года). Оплата цветочной композиции на сумму 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзману*. Оплата обеда врачам, в том числе алкогольной продукции", – говорится в материалах.Главное управление Минюста России по Свердловской области подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана*, первое заседание по иску назначено на 2 апреля.Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста также заявлялось, что финансировали фонд в том числе и иностранные источники, а сама организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия