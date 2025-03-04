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"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели - РИА Новости, 04.03.2025
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11:08 04.03.2025 (обновлено: 13:52 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/fond-2002918207.html
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели
Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:08:00+03:00
2025-03-04T13:52:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установлены факты расходования денежных средств, не соответствующие уставным целям организации. Оплата новогоднего мероприятия для сотрудников организации. Оплата в ресторане на сумму 42 тысячи рублей (декабрь 2023 года). Оплата цветочной композиции на сумму 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзману*. Оплата обеда врачам, в том числе алкогольной продукции", – говорится в материалах.Главное управление Минюста России по Свердловской области подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана*, первое заседание по иску назначено на 2 апреля.Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста также заявлялось, что финансировали фонд в том числе и иностранные источники, а сама организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
"Фонд Ройзмана*" тратил деньги на неуставные цели

"Фонд Ройзмана" тратил деньги на неуставные цели, включая покупку алкоголя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Благотворительный "Фонд Ройзмана*" тратил денежные средства на неуставные цели, в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения самого Ройзмана*, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установлены факты расходования денежных средств, не соответствующие уставным целям организации. Оплата новогоднего мероприятия для сотрудников организации. Оплата в ресторане на сумму 42 тысячи рублей (декабрь 2023 года). Оплата цветочной композиции на сумму 4,6 тысячи рублей на день рождения Ройзману*. Оплата обеда врачам, в том числе алкогольной продукции", – говорится в материалах.
Евгений Ройзман* в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
Вчера, 11:25
Главное управление Минюста России по Свердловской области подало в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск о ликвидации фонда Ройзмана*, первое заседание по иску назначено на 2 апреля.
Ранее сообщалось, что "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия". При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, и в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не были использованы по целевому назначению". В акте проверки свердловского минюста также заявлялось, что финансировали фонд в том числе и иностранные источники, а сама организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Вчера, 11:12
 
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